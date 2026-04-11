En un clima cargado de incertidumbre y con la política en el centro de la escena, Perú se prepara para una nueva jornada electoral que puede marcar un punto de inflexión. Este domingo, millones de ciudadanos definirán quién será el próximo presidente, en una contienda atravesada por la fragmentación y el desgaste institucional.

El dato que sobresale es la cantidad de candidatos: más de 30 fórmulas competirán por el poder, en una oferta electoral atomizada que dificulta la aparición de un claro favorito. Todo indica que la definición se estirará a una segunda vuelta, en un escenario abierto donde cada voto puede ser determinante.

La elección llega tras un nuevo episodio de crisis política. El breve paso por el poder de José Jerí —destituido a pocos meses de asumir en medio del escándalo conocido como “Chifagate”— volvió a exponer la fragilidad del sistema. Desde entonces, el gobierno quedó en manos de José María Balcázar, quien conduce de forma interina hasta la asunción del próximo mandatario.

En 10 años, siete presidentes

Pero el problema es más profundo. En apenas diez años, el país acumuló siete presidentes sin que ninguno lograra completar su mandato. Ese historial reciente alimenta la desconfianza de una sociedad que observa con escepticismo a su dirigencia.

En ese tablero disperso aparecen figuras de peso como Keiko Fujimori, César Acuña, George Forsyth, Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón, aunque ninguno logra despegar con claridad en las encuestas.

Así, más que una simple elección, lo que está en juego es la posibilidad de estabilizar un sistema político que viene mostrando señales de agotamiento. Con problemas persistentes como la inseguridad y la corrupción, el próximo presidente no solo deberá imponerse en las urnas, sino también enfrentar el desafío de reconstruir la credibilidad en un país que pide, sobre todo, previsibilidad.

Lista de candidatos a presidente: