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Polémica

Petro dijo que Argentina y Colombia perdieron el Mundial "por codicia y falta de humildad" 

En su último discurso como presidente, el mandatario saliente colombiano sostuvo que España ganó "porque se ayudan entre sí" y aprovechó para criticar las políticas educativas del gobierno argentino.

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Por Redacción

Martes, 21 de julio de 2026 a las 11:23
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Petro hizo estas declaraciones en su último discurso oficial

 

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó su último discurso oficial para lanzar una interpretación tan peculiar como polémica del Mundial 2026: según el mandatario, Argentina y Colombia perdieron el torneo "por codicia y falta de humildad", mientras que España ganó "porque se ayudan entre sí". La reflexión, que desconcertó a más de uno entre su audiencia, llegó en el contexto de un balance de su gestión en materia educativa, donde destacó que el 97% de los estudiantes colombianos accede a la universidad pública de forma gratuita. "Como era en Argentina", añadió, para rematar: "Era, porque Milei acabó con eso; por eso Argentina perdió el Mundial del Fútbol y Colombia también por lo mismo", en una de las conexiones causales más originales que un jefe de Estado haya establecido entre la política educativa y los resultados deportivos.

La declaración no fue un exabrupto aislado: Petro ya había generado controversia antes del Mundial cuando despidió a la selección colombiana con una reflexión filosófica sobre el arameo y el principio de que "el último será el primero", y durante el torneo había adelantado que Colombia y Argentina perderían, algo que le valió "miradas feas" según él mismo reconoció. En su discurso final, el mandatario también aprovechó para advertir a su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que los logros educativos que el presidente electo heredará —incluyendo 500.000 nuevos cupos universitarios— son fruto de su presupuesto y sus programas, no de la nueva administración: "Ojo, Abelardo va a sacar pecho, pero por estos programas y este dinero".

El discurso de cierre de Petro sintetiza el estilo de un mandato que combinó reformas sociales concretas con una retórica que a menudo desbordó los límites de lo convencional. Colombia termina su gestión con el 97% de universitarios en el sistema público, aumentos reales del salario mínimo y una reducción de la pobreza, pero también con la peor ola de violencia en una década y las negociaciones de paz con las guerrillas estancadas. Su sucesor De la Espriella asumirá el 7 de agosto con el mandato de un electorado dividido casi exactamente al medio y un país que, para usar la metáfora futbolística del propio Petro, deberá aprender a ayudarse entre sí antes de volver a intentar ganar.

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