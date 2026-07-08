Shakira compartió un mensaje cargado de tristeza después de la eliminación de Colombia del Mundial 2026. La cantante habló tras la derrota ante Suiza en los octavos de final y dejó una reflexión emotiva sobre el orgullo, la ilusión y el dolor que atravesó a los hinchas.

La artista eligió sus redes sociales para despedir el recorrido de la Selección colombiana en la competencia. Lejos de quedarse solo con la caída, puso el foco en la entrega del equipo y en lo que generó durante el torneo, donde el país volvió a ilusionarse partido a partido.

En su publicación, Shakira mezcló emoción, bronca deportiva y agradecimiento. "Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos", escribió, dejando una frase que rápidamente empezó a circular entre los fanáticos.

El mensaje tuvo un tono íntimo porque la cantante no habló desde la distancia, sino como una hincha más. Su lamento reflejó la sensación de quienes soñaban con ver a Colombia avanzar en el Mundial, pero también el reconocimiento hacia un grupo que, para ella, representó al país con esfuerzo y compromiso.

En medio de ese descargo, Shakira también mencionó una de las imágenes más sensibles que dejó la eliminación. "Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección". Con esa frase, vinculó el dolor del jugador con el sentimiento de millones de hinchas.

La publicación no quedó únicamente en la tristeza por el resultado. La cantante quiso cerrar su mensaje con una valoración directa al plantel y al camino recorrido durante la Copa del Mundo. "Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos", expresó.

Así, Shakira convirtió la eliminación de Colombia en un mensaje de despedida atravesado por la emoción. Aunque el resultado ante Suiza golpeó fuerte, la artista eligió remarcar el orgullo por la Selección y el vínculo que el equipo logró construir con los hinchas durante el Mundial 2026.