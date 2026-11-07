Polonia: un tiroteo masivo en la Plaza Mayor de Cracovia dejó seis muertos y 12 heridos

Un violento ataque armado sacudió el centro histórico de la ciudad de Cracovia, Polonia, dejando un saldo de seis personas muertas y al menos 12 heridos. El tiroteo se desencadenó en la concurrida Plaza Mayor del Mercado, donde un hombre armado comenzó a disparar de manera indiscriminada contra residentes y turistas desde el interior de un vehículo en movimiento. Ante el despliegue del ataque, las autoridades locales emitieron alertas de emergencia instando a la población a resguardarse, mientras ambulancias y un helicóptero médico aterrizaban en el perímetro para asistir a los afectados.

De acuerdo con los reportes proporcionados por la Policía regional y voceros del Ministerio del Interior, el agresor vestía indumentaria de estilo militar y utilizó un arma larga de tipo bélico para concretar la balacera. Tras una persecución con intercambio de disparos por las calles céntricas, los efectivos policiales lograron interceptarlo y neutralizarlo en la intersección de las arterias Dietla y Stradom. El atacante, que según las primeras investigaciones actuó en soledad, resultó herido de bala por los agentes y fue arrestado bajo custodia para ser trasladado a un centro asistencial.

Posteriormente a la aprehensión del sospechoso, los peritos incautaron dentro de su vehículo una considerable cantidad de armas de fuego adicionales y municiones de alto calibre. Entre las víctimas trasladadas de urgencia se encuentran dos oficiales de policía y 15 civiles con heridas de diversa consideración, recibiendo siete de ellos atención prioritaria en el Hospital Universitario. Mientras la fiscalía y los servicios de inteligencia avanzan en los peritajes para establecer las motivaciones del agresor, las fuerzas de seguridad mantienen un estricto acordonamiento en el casco antiguo de la ciudad.