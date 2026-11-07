¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Ataque terrorista

Polonia: un tiroteo masivo en la Plaza Mayor de Cracovia dejó seis muertos y 12 heridos

Un atacante que vestía indumentaria militar y portaba un fusil de largo alcance disparó de forma indiscriminada desde un vehículo antes de ser baleado y detenido por la policía polaca.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Internacionales
Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 17:51
PUBLICIDAD
El atacante habría actuado en soledad

Un violento ataque armado sacudió el centro histórico de la ciudad de Cracovia, Polonia, dejando un saldo de seis personas muertas y al menos 12 heridos. El tiroteo se desencadenó en la concurrida Plaza Mayor del Mercado, donde un hombre armado comenzó a disparar de manera indiscriminada contra residentes y turistas desde el interior de un vehículo en movimiento. Ante el despliegue del ataque, las autoridades locales emitieron alertas de emergencia instando a la población a resguardarse, mientras ambulancias y un helicóptero médico aterrizaban en el perímetro para asistir a los afectados.

De acuerdo con los reportes proporcionados por la Policía regional y voceros del Ministerio del Interior, el agresor vestía indumentaria de estilo militar y utilizó un arma larga de tipo bélico para concretar la balacera. Tras una persecución con intercambio de disparos por las calles céntricas, los efectivos policiales lograron interceptarlo y neutralizarlo en la intersección de las arterias Dietla y Stradom. El atacante, que según las primeras investigaciones actuó en soledad, resultó herido de bala por los agentes y fue arrestado bajo custodia para ser trasladado a un centro asistencial.

Posteriormente a la aprehensión del sospechoso, los peritos incautaron dentro de su vehículo una considerable cantidad de armas de fuego adicionales y municiones de alto calibre. Entre las víctimas trasladadas de urgencia se encuentran dos oficiales de policía y 15 civiles con heridas de diversa consideración, recibiendo siete de ellos atención prioritaria en el Hospital Universitario. Mientras la fiscalía y los servicios de inteligencia avanzan en los peritajes para establecer las motivaciones del agresor, las fuerzas de seguridad mantienen un estricto acordonamiento en el casco antiguo de la ciudad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD