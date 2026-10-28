Quiénes sabían del paso de Bolsonaro por Argentina y por qué hubo malestar en Casa Rosada

El Gobierno argentino admitió que la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos fue coordinada con la administración de Donald Trump y que el operativo se mantuvo bajo estricta reserva, al punto de que varios integrantes del propio Poder Ejecutivo desconocían los movimientos del excandidato presidencial brasileño.

“Milei estaba al tanto, pero el resto no. Trabajó en coordinación con Trump”, aseguró un funcionario nacional a la Agencia Noticias Argentinas, luego de confirmarse que Bolsonaro y su familia pasaron por territorio argentino antes de continuar viaje hacia Estados Unidos.

La confirmación modificó la versión que había circulado inicialmente desde el propio Gobierno. La Dirección Nacional de Migraciones había informado que no tenía registros del ingreso del dirigente brasileño, mientras que el vocero presidencial, Adrián Ravier, había asegurado el martes que tampoco existía un pedido de asilo.

Este miércoles, sin embargo, la cuenta oficial de Migraciones informó que la familia ingresó a la Argentina por el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Según la información conocida posteriormente, Javier Milei estaba al tanto del operativo, que habría sido coordinado con el gobierno estadounidense. Dentro del oficialismo también señalaron al asesor presidencial Santiago Caputo como uno de los funcionarios que siguió de cerca la salida de Bolsonaro.

El movimiento se produjo después de la derrota del candidato del Partido Liberal (PL) frente a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial del domingo.

Funcionarios que no sabían y versiones cruzadas dentro del Gobierno

La reserva con la que se manejó el operativo provocó que integrantes del propio Ejecutivo manejaran información diferente durante las horas en las que crecía la incertidumbre sobre el paradero de Bolsonaro. Incluso circuló dentro del Gobierno la versión de que el dirigente, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro habían partido hacia Estados Unidos a través de Paraguay. Esa posibilidad quedó descartada posteriormente.

La situación generó además malestar dentro de Casa Rosada por la exposición que adquirió el operativo en las redes sociales, donde dirigentes y militantes libertarios comenzaron a adjudicar la maniobra a Santiago Caputo.

“Nos estamos comiendo la peli de los Peaky Blinders. Tenemos que tener las reglas más claras”, cuestionó una fuente de Balcarce 50 citada por Noticias Argentinas, en referencia a la forma en que sectores oficialistas comunicaron lo ocurrido.

La salida de Bolsonaro se produjo además en medio de una situación judicial abierta en Brasil. De acuerdo con la información difundida, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, lo investiga desde el 16 de octubre por presunto lavado de activos y la Policía Federal había ordenado la entrega de su pasaporte para impedir que abandonara el país.

El traslado hacia Estados Unidos se concretó mientras el Gobierno argentino todavía evaluaba qué posición adoptar ante un eventual pedido de asilo.

En Casa Rosada consideran ahora que el episodio podría tener consecuencias sobre la relación con Brasil, que ya atravesaba un período de tensión entre las administraciones de Milei y Lula. El Gobierno argentino todavía no felicitó oficialmente al mandatario brasileño por su reelección y había cuestionado en las últimas horas las versiones provenientes del PT sobre la presencia de Bolsonaro en territorio nacional.