El senador brasileño Flávio Bolsonaro pasó por la Argentina y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, Misiones, para continuar su viaje rumbo a Estados Unidos. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, ingresó al país el martes por la noche junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas, Carolina y Luiza.

De acuerdo con el organismo migratorio, el grupo cruzó la frontera a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves. Las cuatro personas presentaron documentación válida para ingresar al país y el trámite quedó registrado sin incidentes.

Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas antes de continuar el viaje hacia Estados Unidos.

A las 23.30, la familia abordó una aeronave privada operada por Baires Fly S.A., cuyo plan de vuelo consignaba como destino Guayaquil, Ecuador. Según los registros de seguimiento aéreo citados por medios periodísticos, el avión aterrizó en esa ciudad durante la madrugada del miércoles y posteriormente continuó su trayecto hacia Miami, Estados Unidos. Al cierre de los primeros reportes, no se había confirmado oficialmente su aterrizaje en territorio estadounidense.

El traslado se produjo en medio de una situación judicial en Brasil. Según informaron medios internacionales, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, había dispuesto que Flávio Bolsonaro entregara sus pasaportes y no abandonara el país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Las acusaciones están vinculadas con movimientos financieros bajo investigación y el senador niega las imputaciones.

La escala en Argentina tomó relevancia luego de que las primeras versiones periodísticas sobre el viaje generaran dudas acerca de si Bolsonaro había logrado salir de Brasil. La información de Migraciones confirmó su ingreso por tierra y su posterior partida desde Puerto Iguazú, aunque no precisó quién organizó el traslado ni estableció la existencia de una intervención política del Gobierno argentino.