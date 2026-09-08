Rusia reanudó los bombardeos sobre Kiev con misiles balísticos, de crucero y drones al vencer la tregua de 72 horas que Putin había ordenado durante la visita del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y del yerno del presidente, Jared Kushner, a Moscú y Kiev el fin de semana.

El ataque dejó al menos dos muertos y diez heridos, con incendios y daños en distintos puntos de la capital ucraniana: un edificio residencial de cinco plantas sufrió daños en el distrito de Solomianskyi, varios vehículos se incendiaron en el distrito de Podilskyi y una institución educativa resultó afectada, según informó el alcalde Vitali Klitschko, quien señaló que había personas atrapadas en un edificio residencial.

Polonia anunció el despliegue de aviones militares para proteger su espacio aéreo ante la magnitud del ataque. La secuencia es reveladora: la tregua duró exactamente lo que duró la visita diplomática, y el primer acto de Rusia al expirar el plazo fue retomar los bombardeos sobre la capital ucraniana.

La misión de Witkoff y Kushner había generado cierto optimismo cauteloso: el enviado de Trump aseguró el lunes que las conversaciones permitieron alcanzar un "progreso sustancial" e indicó que existía la posibilidad de reanudar negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

"El presidente Trump está trabajando arduamente para detener los asesinatos y lograr una paz duradera y sostenible", escribió Witkoff en X.

Sin embargo, no se anunciaron acuerdos concretos, y el Kremlin fue cuidadoso en sus palabras: el portavoz Dmitry Peskov declaró que "en este momento es demasiado pronto para decir algo sobre el lugar o las fechas exactas" de una eventual reunión trilateral. Las conversaciones del fin de semana habrían incluido propuestas sobre instalaciones energéticas, envíos de cereales y exportaciones de petróleo y gas, según Zelenski, quien no proporcionó detalles adicionales.

El presidente ucraniano ofreció su propia lectura de la situación al medio estadounidense Axios: Washington busca reducir la tensión antes del invierno, los enviados le transmitieron que "los rusos están dispuestos a negociar" y Putin "no quiere molestar" a Trump. Pero Zelenski también advirtió que "Rusia realmente cree que este invierno puede ayudarles a doblegarnos", en referencia a la campaña sistemática de bombardeos sobre la red eléctrica ucraniana que Moscú viene ejecutando con el objetivo de dejar a la población sin calefacción durante los meses más fríos. La reanudación de los ataques sobre Kiev apenas expirada la tregua es la respuesta más clara posible a la pregunta de cuánto vale el "progreso sustancial" de Witkoff: lo suficiente como para pausar los bombardeos 72 horas, pero no lo suficiente como para cambiar la lógica de una guerra que Rusia sigue librando con la misma intensidad que antes de que Trump enviara a sus mediadores.