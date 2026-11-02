Tragedia en Río de Janeiro: un joven turista argentino murió durante un vuelo en ala delta

Un viaje con amigos a Río de Janeiro terminó en tragedia para un joven de la Patagonia. Adrián Guillermo Arismendi, un turista argentino de 26 años oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, murió junto al instructor que lo acompañaba luego de sufrir un accidente durante un vuelo en ala delta.

El joven había llegado a la ciudad brasileña el domingo junto a un grupo de amigos. El accidente ocurrió en la zona destinada al aterrizaje de vuelos libres en la playa de São Conrado, uno de los lugares de Río de Janeiro donde se practica habitualmente esta actividad.

La segunda víctima fue identificada como Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un instructor brasileño de 45 años que estaba a cargo del vuelo.

De acuerdo con Bruno Menescal, vicepresidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL) y testigo del accidente, Rodrigues dos Santos acumulaba alrededor de diez años de experiencia como piloto y había obtenido su licencia como instructor aproximadamente un año atrás.

El ala delta hizo un giro a baja altura

Según la reconstrucción preliminar, el ala delta se aproximaba al sector de aterrizaje cuando realizó un giro a baja altura y terminó impactando contra una estructura ubicada junto a un muro.

Menescal indicó que al momento del accidente las condiciones meteorológicas eran favorables para la actividad. Las causas, sin embargo, todavía no fueron establecidas. Una de las hipótesis iniciales apunta a que pudo producirse una maniobra brusca durante la aproximación, aunque los investigadores tampoco descartan que el instructor haya sufrido algún tipo de indisposición.

Por el momento, ninguna de esas posibilidades fue confirmada y será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió durante los instantes previos al impacto.

Los servicios de emergencia recibieron el alerta a las 11:23. Al arribar encontraron tanto al turista argentino como al instructor en grave estado y con paro cardiorrespiratorio.

En el operativo participaron equipos de rescate terrestres y marítimos, además de un helicóptero. Arismendi y Rodrigues dos Santos fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de ambos.

Dos cámaras podrían ayudar a reconstruir el accidente

El Club de Vuelo Libre de São Conrado expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que colaborará con las autoridades brasileñas para determinar las circunstancias del accidente.

La institución informó además que fueron recuperadas dos cámaras que podrían contener registros del vuelo y del momento del impacto.

Ese material podría convertirse en un elemento relevante para reconstruir la trayectoria del ala delta y establecer qué ocurrió antes del giro a baja altura.

Desde el club pidieron cautela y responsabilidad en el manejo de la información mientras continúa la investigación que deberá determinar las causas de la tragedia que provocó la muerte del joven santacruceño y del instructor brasileño.