Confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes en España

Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que estaba desaparecido tras el choque de trenes del alta velocidad ocurrido en España, fue identificado como una de las víctimas fatales, según la confirmación de fuentes oficiales.

Randazzo vivía en Europa desde 2002 y se encontraba radicado en Madrid. Viajaba por motivos laborales desde esa ciudad hacia Sevilla a bordo de una formación de alta velocidad de Renfe, en el vagón número 8.

La falta de noticias sobre su paradero había generado preocupación entre sus familiares y allegados, que intentaban establecer qué había ocurrido después del impacto y obtener información de los servicios de emergencia y los hospitales de la zona.

Cómo fue el choque de trenes en Toledo

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre de 2026, en las inmediaciones de Urda, en la provincia española de Toledo. Un tren AVE de Renfe colisionó con una formación de Iryo que se encontraba detenida sobre las vías.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y un amplio operativo de rescate. Las autoridades españolas iniciaron investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias que llevaron a la colisión.

La investigación para esclarecer las causas

Las autoridades españolas investigan las circunstancias previas al accidente, incluidas las incidencias registradas en los sistemas de seguridad ferroviaria y las comunicaciones entre los trenes y el centro de control.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió esclarecer lo ocurrido y garantizar una investigación sobre las causas de la tragedia. Las hipótesis sobre posibles fallas técnicas o errores en la gestión de la circulación deben presentarse como tales hasta que sean respaldadas por las conclusiones de los investigadores.

El seguimiento de los argentinos afectados

La tragedia también tuvo consecuencias para ciudadanos argentinos que se encontraban a bordo de las formaciones. La Cancillería argentina informó que una compatriota murió en el accidente, que otro ciudadano permanecía con paradero desconocido y que otros argentinos habían resultado heridos, según la información difundida inicialmente.