El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que instó personalmente a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a detener las hostilidades en territorio europeo y alcanzar un acuerdo de paz "rápidamente" con Ucrania durante las conversaciones que ambos mantuvieron la semana pasada en China. A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario republicano precisó que dedicó un tiempo considerable de su diálogo en Shenzhen a plantearle al jefe del Kremlin la necesidad de "retirar toda agresión militar contra territorios en Europa", con la expectativa de destrabar un entendimiento cercano entre Moscú y Kiev.

El pronunciamiento de Trump se produjo horas después de recibir por la noche al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Según detalló un comunicado oficial de la Casa Blanca, el encuentro bilateral entre el jefe de Estado estadounidense y el titular de la Alianza Atlántica estuvo centrado en analizar la evolución de los frentes bélicos en Ucrania y en Irán, coordinando posiciones diplomáticas en un contexto de marcada sensibilidad internacional.

Las declaraciones del líder estadounidense cobran especial relevancia luego de que semanas atrás calificara a Putin como su "amigo" al margen de la cumbre asiática —lo que despertó fuertes cuestionamientos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski— y mientras el Kremlin acusaba este jueves a Kiev de intentar escalar el conflicto mediante sus recientes ataques en profundidad. Con este telón de fondo, todas las miradas diplomáticas apuntan ahora a la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN convocada para el próximo 2 de diciembre en Bruselas, instancia clave para definir el rumbo de las negociaciones y las garantías de seguridad en la región.