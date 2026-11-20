Al menos tres personas murieron y otras quince resultaron heridas durante la madrugada de a raíz de una nueva oleada masiva de drones y misiles lanzada por Rusia contra territorio ucraniano, cuyo impacto principal se concentró en la capital, Kiev. Según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, las víctimas fatales eran trabajadores de la empresa municipal Kyivvodokanal, encargada del suministro de agua corriente y el tratamiento de aguas residuales, quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones durante el bombardeo nocturno.

El ataque provocó daños estructurales de consideración en tres infraestructuras estratégicas que cruzan el río Dniéper y conectan las márgenes occidental y oriental de Kiev: los puentes de Podilsk-Voskresenski, Dárnitsia y Pivdeni. Ante el cierre total del tránsito vehicular desde la orilla derecha hacia la izquierda y el consiguiente colapso vial, las autoridades locales instaron a los residentes a evitar desplazamientos innecesarios y solicitaron a las empresas habilitar el trabajo remoto durante la jornada, en un contexto donde los cruces fluviales de la capital vienen siendo blanco reiterado de las fuerzas rusas en las últimas semanas.

En paralelo a los impactos en Kiev, los reportes oficiales consignaron heridos y daños en infraestructuras civiles de otras regiones del país, incluyendo cinco lesionados en edificios residenciales de Dnipropetrovsk, cuatro en un hospital de Járkov y uno en un tranvía de Zaporiyia. Esta ofensiva aérea de Moscú, en el quinto año de conflicto bélico, se produce inmediatamente después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtiera sobre una dura represalia tras los tres ataques ucranianos ejecutados esta semana contra el puente de Kerch, que conecta la península ocupada de Crimea con la Rusia continental y cuya sección vial sufrió el derrumbe de un tramo al mar.