El presidente Donald Trump anunció lo que describió como "la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país", en una escalada de presión sobre Irán que llega dos días después del vencimiento del plazo de 60 días del memorando de entendimiento de Islamabad sin acuerdo definitivo a la vista. "Esto será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes", publicó en Truth Social, acusando a Teherán de no haber aprovechado la oportunidad para negociar. El mandatario trazó un cuadro sombrío de la situación militar iraní: "Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea ha sido destruida, sus fábricas militares ahora son escombros, su moneda carece de valor y su país pende de un hilo".

La declaración fue acompañada de una amenaza directa a terceros países: "CUALQUIER país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar cualquier tipo de salvavidas a Irán enfrentará a su vez ENORMES consecuencias económicas", escribió con mayúsculas, instando a sus aliados a mantenerse junto a Estados Unidos para "aislar y derrotar la amenaza iraní".

La amenaza de sanciones secundarias a países que comercien con Irán es la extensión lógica de la estrategia de máxima presión económica que Washington viene aplicando desde el inicio del conflicto, pero la declaración eleva la vara de manera significativa: al incluir aeropuertos y entidades gubernamentales entre los objetivos de posibles sanciones, Trump advierte implícitamente a países como China, Rusia, Turquía e India —que mantienen vínculos económicos con Irán— que el costo de ignorar el bloqueo será el de perder el acceso al sistema financiero estadounidense. La descripción del día como un "Día D económico" en referencia al desembarco aliado de 1944 sugiere que Trump busca enmarcar la ofensiva económica como un momento histórico de ruptura, no como una medida incremental más en la cadena de sanciones que ya pesan sobre Teherán.

El anuncio llega en el peor momento diplomático desde el inicio del conflicto: el memorando de Islamabad venció el lunes sin que las negociaciones técnicas produjeran ningún resultado concreto sobre desnuclearización, sanciones ni Ormuz, y Teherán proclamó el domingo que "ganó" la guerra mientras Trump amenaza con declarar el estrecho "territorio de Estados Unidos". Con la ofensiva económica "sin precedentes" como nuevo instrumento y las conversaciones en un callejón sin salida, el conflicto entra en una fase en la que la presión financiera reemplaza —o complementa— la presión militar, en una apuesta de Trump a que el colapso económico iraní fuerce a Teherán a negociar las condiciones que hasta ahora rechazó. Irán, sin embargo, lleva meses resistiendo bajo sanciones, bloqueo naval y bombardeos, y su régimen muestra pocas señales de estar dispuesto a ceder en los puntos que considera no negociables.