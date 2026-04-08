El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Irán no podrá enriquecer uranio y que Estados Unidos trabajará con Teherán para extraer y remover los residuos nucleares de sus instalaciones subterráneas dañadas por bombarderos B-2.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario se expresó.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo”, publicó.

A su vez, aseguró que “no habrá enriquecimiento de uranio” y que “Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad”.

Trump aclaró que los residuos nucleares “se encuentran, y han estado, bajo una estricta vigilancia satelital” e informó que se encuentra en negociaciones con Irán para la reducción de aranceles y sanciones.

Además, en otra publicación el republicano dijo que si un país suministra armas militares a Irán se le impondrá inmediatamente con un arancel del 50% “sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a Estados Unidos, con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!", exclamó Trump tras el suspendidio ultimátum.

