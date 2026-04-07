Horas antes de que Donald Trump aplazara su ultimátum contra Irán, en medio de las negociaciones por la reapertura del Estrecho de Ormuz, el papa León XIV había condenado las acciones de la Casa Blanca. El Sumo Pontífice calificó la amenaza de "inaceptable".

“Hoy se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Ciertamente hay cuestiones de derecho internacional, pero mucho más que eso, se trata de una cuestión moral”, había afirmado el Papa ante la prensa mientras salía de la residencia de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma.

Los dichos de León XIV se dieron horas antes de que Trump anunciara un alto al fuego contra Irán y aplazara así el utlimatum que aseguraba que una civilización entera moriría en caso de que no se rehabilitara la circulación de barcos petroleros por el Estrecho de Ormuz.

Con la suspensión de los ataques, Trump busca permitir que Teherán cumpla con la apertura del Estrecho de Ormuz. Esta ruta marítima es una de las más importantes a nivel mundial y por ella pasa gran parte del crudo comercializado y utilizado en el mundo occidental.

El cruce de declaraciones había elevado la preocupación por una escalada del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, el anuncio del alto al fuego puso puntos suspensivos a un conflicto que mantiene en vilo al mundo.