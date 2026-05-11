El presidente Donald Trump calificó el alto el fuego con Irán de "increíblemente débil" y aseguró que está "en cuidados intensivos" tras leer la respuesta iraní a la propuesta de paz estadounidense, a la que describió como "basura". "Lo consideraría más débil ahora mismo, después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo. Pensé: 'Van a hacerme perder el tiempo leyéndolo'", declaró ante periodistas en el Salón Oval. Con su habitual estilo dramático, Trump fue más lejos en su caracterización: "El alto el fuego está con una enorme respiración asistida, como cuando entra el médico y dice: 'Señor, su ser querido tiene exactamente 1% de posibilidades de vivir'". Pese al tono catastrofista, el mandatario insistió en que no siente ninguna presión y prometió "una victoria total" en el conflicto.

El detonante de la ira de Trump fue la negativa iraní a comprometerse con dos puntos que Washington consideraba ya acordados: la entrega del uranio altamente enriquecido y la garantía de no posesión de armas nucleares "durante un período muy largo". Según el presidente estadounidense, Irán había dado señales de aceptar ambas condiciones antes de retractarse en su última propuesta. "Cambiaron de opinión porque no lo publicaron en el periódico", dijo, en una frase que refleja su frustración con la opacidad de las negociaciones. La contrapropuesta iraní, enviada el domingo a través de un mediador paquistaní, buscaba centrar la primera fase del acuerdo en el cese de hostilidades regionales, dejando el programa nuclear para una etapa posterior, precisamente lo que Washington rechaza como condición de partida.

Teherán respondió con igual dureza. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió en X que "nuestras fuerzas armadas están listas para responder e infligir una lección ante cualquier agresión" y amenazó con que quienes intenten presionar a Irán "se llevarán una sorpresa". El intercambio de declaraciones entre ambas capitales devuelve el conflicto al punto más peligroso desde que se anunció el alto el fuego en abril: con la tregua en la cuerda floja, el bloqueo del estrecho de Ormuz vigente, los destructores estadounidenses e iraníes enfrentados en el agua y Trump a punto de viajar a Pekín para presionar a Xi Jinping con el fin de que China influya sobre Teherán, el escenario de una reanudación de las hostilidades parece más probable que en cualquier momento de las últimas semanas.