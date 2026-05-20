El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hará “lo que yo quiera que haga” con respecto a Irán Trump habló con Netanyahu durante una hora el día anterior para tratar el tema de Irán, según informaron las cadenas CNN y CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.
Cuando los periodistas le preguntaron en la Base Conjunta Andrews qué le había dicho a Netanyahu sobre Irán y la decisión de no lanzar posibles ataques, Trump respondió: “Está bien, hará lo que yo quiera que haga”. “Es un hombre muy, muy bueno. Hará lo que yo le pida. Y es un tipo estupendo”, dijo el mandatario estadounidense.
El presidente norteamericano también dijo que no tiene “ninguna prisa” por llegar a un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto. Ya saben, todo el mundo dice: ‘Oh, las elecciones de mitad de mandato, tengo prisa’. Yo no tengo prisa”, dijo Trump.
“Simplemente, idealmente, me gustaría que muriera poca gente en lugar de mucha. Podríamos hacerlo de cualquier manera, pero me gustaría que muriera poca gente”, aseveró.