La Casa Blanca planea anunciar una coalición multinacional para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, dijeron funcionarios estadounidenses citados hoy por el periódico The Wall Street Journal. El plan, aún en discusión, podría darse a conocer "incluso esta semana", añadió el informe que cita fuentes de la Casa Blanca.

De forma pública, muchos Gobiernos se han abstenido de comprometerse a tal misión de escolta hasta que terminen las hostilidades, dados los riesgos involucrados, señaló el informe.

El jueves, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, pidió continuar con el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula más del 20 por ciento del petróleo del mundo, y prometió abrir nuevos frentes en el conflicto de su país con Estados Unidos e Israel.

El 28 de febrero último, Estados Unidos e Israel comenzaron con los ataques militares contra Irán, lo que interrumpió la navegación global, hizo que se disparara el precio del petróleo hasta superar los 100 dólares por barril, y se sacudiera la economía mundial.

