El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo iraní, se encuentra "herido y probablemente desfigurado" tras los bombardeos que iniciaron la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero. Hegseth señaló que el nuevo máximo líder "carece de legitimidad" y que habla de unidad después de haber "asesinado a decenas de miles de manifestantes" durante las protestas previas al conflicto. El funcionario también apuntó que gran parte de la familia de Khamenei, incluido su padre y antecesor Ali Khamenei, murió en los ataques. "Irán tiene cámaras y grabadoras, ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", lanzó el jefe del Pentágono, insinuando que el líder tiene "miedo" de aparecer en público.

En su primera comunicación como nuevo líder supremo, Khamenei adoptó un tono desafiante a través de un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal iraní, sin aparecer personalmente frente a cámaras. Desde ese texto instó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases estadounidenses en Oriente Medio y prometió vengar la "sangre de los mártires". Funcionarios iraníes confirmaron que el líder resultó herido, aunque sin precisar la gravedad ni los detalles. Para Hegseth, el silencio mediático de Khamenei es una señal de debilidad: el Pentágono interpreta que no puede o no quiere exponer su estado físico ante el mundo.

Hegseth también detalló el alcance de los ataques desde el inicio del conflicto: entre las fuerzas aéreas estadounidense e israelí se habrían golpeado más de 15.000 objetivos enemigos, a un ritmo que supera el millar de blancos por día. Según el funcionario, Irán ya no dispone de defensas aéreas, fuerza aérea ni armada operativas, y sus capacidades de lanzamiento de misiles y drones se habrían reducido en un 90 y un 95 por ciento, respectivamente.



