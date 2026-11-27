El Ejército de Ucrania ejecutó durante la pasada noche una ofensiva aérea masiva con drones contra territorio ruso que alcanzó la ciudad de San Petersburgo, una planta de caucho sintético en la región de Tula —a unos 200 kilómetros al sur de Moscú— y la región sureña de Krasnodar.

Según informaron las autoridades locales y medios independientes de ambos países, en San Petersburgo se escucharon explosiones en ocho distritos de la antigua capital zarista, dejando como saldo una mujer herida y daños materiales en un edificio residencial de dos sectores urbanos.

En la región de Tula, canales independientes rusos y ucranianos reportaron detonaciones en las inmediaciones de la fábrica de caucho sintético ubicada en la ciudad de Yefrémov, aunque el gobernador local, Dmitri Miliáev, aseguró que las defensas antiaéreas abatieron cuatro drones y que el incidente solo provocó roturas en los ventanales de varias viviendas sin afectar infraestructura crítica.

Por su parte, en la región de Krasnodar tres personas resultaron heridas y dos casas particulares se incendiaron tras la caída de fragmentos de aeronaves interceptadas, mientras que en la vecina provincia de Leningrado el gobernador Alexandr Drozdenko confirmó el derribo de 45 aparatos y el cierre preventivo del puente de Ládoga para facilitar el despliegue de unidades móviles antiaéreas.

A nivel nacional, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que sus sistemas de defensa interceptaron y destruyeron un total de 318 drones ucranianos de ala fija durante la madrugada sobre diez regiones rusas —incluidos otros 45 en la provincia de Smolensk— y sobre la península ocupada de Crimea.

Este despliegue ucraniano de largo alcance sobre centros urbanos e industriales profundos de la Federación Rusa profundiza el intercambio sistemático de ataques aéreos tras las recientes ofensivas rusas contra infraestructuras estratégicas en Kiev.