Las fuerzas armadas de Ucrania lograron derribar un tramo central de cientos de metros del puente de Crimea tras ejecutar una ofensiva combinada con drones y misiles de fabricación nacional sobre el mar Negro. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró la acción calificándola como una "operación sin precedentes" desarrollada a lo largo de siete fases por el Servicio de Seguridad y el Estado Mayor, durante las cuales se neutralizaron previamente los radares y sistemas de defensa aérea enemigos. En el golpe definitivo, los misiles Flamingo —con un alcance de 3.000 kilómetros y guía satelital de alta precisión—, junto con proyectiles Neptún y drones Palianytsia y Ruta, impactaron tanto en la sección vial como en el tendido ferroviario de la infraestructura.

Desde Moscú, las autoridades rusas admitieron severos "daños estructurales", interrumpieron de inmediato la circulación vehicular y ferroviaria en los 18 kilómetros de la traza e iniciaron una causa penal bajo la carátula de "atentado terrorista". Mientras el gobernador impuesto en la península, Serguéi Aksiónov, habilitaba refugios de emergencia en la localidad de Temriuk para asistir a los viajeros varados, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la conexión inaugurada por Vladímir Putin en 2018 será reconstruida. El ataque representa un duro revés estratégico y simbólico para el mandatario ruso apenas dos días antes de su esperada cumbre trilateral en Shenzhen junto a Donald Trump y Xi Jinping.

Zelenski justificó la destrucción del principal corredor logístico y militar hacia la península ocupada como una represalia legítima frente a la negativa de Moscú a aceptar un alto el fuego y los continuos bombardeos rusos contra ciudades e infraestructuras civiles ucranianas. En paralelo al golpe sobre Crimea, el ejército ruso lanzó durante la madrugada una nueva oleada de misiles balísticos contra los puentes Norte y Sur de Kiev y sobre redes energéticas vitales, provocando interrupciones en el suministro de agua y calefacción en la capital y dejando sin electricidad a cerca de 700.000 hogares en la región de Dnipropetrovsk ante la inminente llegada del invierno boreal.