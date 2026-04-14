El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió USD 112 millones en el mercado cambiario, sin embargo, el dólar oficial cerró en $1.385, su valor más bajo en lo que va del año, alejándose de la barrera de los $1.400. Los dólares financieros también registraron una tendencia a la baja, mientras que el tipo de cambio mayorista alcanzó los 1.354 pesos, un nivel inesperado hace pocas semanas.

Este descenso del dólar se produce en un contexto marcado por una significativa reducción de las tasas de interés en pesos. Grandes entidades bancarias como Nación, Santander, Galicia y Ciudad han ajustado las tasas de plazo fijo a menos del 20% anual para colocaciones a 30 días, una caída notable en los rendimientos ofrecidos.

A pesar de estos menores retornos en pesos, el tipo de cambio no experimenta una reacción al alza. Los inversores optan por mantener sus inversiones en moneda local ante la ausencia de señales de recuperación en el valor del dólar, prefiriendo los rendimientos ofrecidos por los plazos fijos.

Dólar quieto y lo que implica

Los analistas coinciden en que, a corto plazo, el dólar estadounidense tiene pocas posibilidades de aumentar su cotización, especialmente debido a la próxima oferta de divisas derivada de la cosecha gruesa. Esta situación permitirá que el Banco Central continúe comprando dólares y mejore su balance, tras haber acumulado unos USD 5.500 millones en el primer trimestre de 2026.

El dólar perforó la barrera de los 1.400 pesos en un momento en que la inflación de marzo superaría el 3%. Este fenómeno implica un encarecimiento de la economía en moneda extranjera, lo que afecta a las empresas que compiten con una creciente importación. En consecuencia, muchos empresarios han optado por importar en lugar de producir localmente.

José Luis Daza, viceministro de Economía, señaló que esta dinámica responde al objetivo del plan gubernamental: “Baja la tasa corta, baja la tasa larga y bajan las expectativas de depreciación. Esto es el sueño de un macroeconomista que está diseñando un programa de estabilización”.

Una posible explicación para la estabilidad cambiaria es el incremento en la demanda de pesos, que había caído significativamente en el año previo debido a un contexto preelectoral. En aquel momento, la fuerte venta de pesos impulsó compras récord de dólares y un aumento notable en su cotización, lo que requirió la intervención del Tesoro estadounidense para estabilizar el mercado.

Si la tendencia actual de preferir pesos se mantiene, el Banco Central podría contar con mayor margen para emitir moneda y comprar dólares sin necesidad de esterilizar posteriormente. En el primer trimestre, la base monetaria se contrajo debido a que el Tesoro retiró del mercado todo el efectivo emitido, pero las condiciones actuales permitirían avanzar en la llamada “fase 4” del plan monetario.

Esta etapa implica comprar dólares mientras se remonetiza la economía, un movimiento que podría estimular la actividad económica, aún débil en algunos sectores, especialmente en el consumo masivo.

El dólar controlado también es fundamental para uno de los principales objetivos gubernamentales: reducir la inflación en los próximos meses. Se espera que el dato de marzo, que posiblemente supere el 3%, marque el pico antes de que comience una desaceleración desde abril, con la meta de bajar la inflación mensual por debajo del 2% lo antes posible.