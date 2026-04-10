Milei reconoció dificultades en la economía y sostuvo que “está levantando vuelo”

El presidente, Javier Milei, reconoció que “los últimos meses fueron duros” en materia económica, aunque aseguró que “el rumbo es el correcto” y pidió paciencia a la ciudadanía. El mensaje fue publicado en sus redes sociales luego de que se conocieran datos de caída en la industria y la construcción.

En su descargo, el mandatario sostuvo que “la Argentina está mucho, mucho, mejor que en 2023” y afirmó que la tendencia de mejora se mantiene “con cualquier método” de medición. Sin embargo, aclaró que no todos los sectores se recuperan al mismo ritmo: “¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”, escribió.

En ese sentido, explicó que “los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos” y que las estadísticas reflejan promedios, con realidades diferentes en cada segmento de la población. Además, destacó que su gestión alcanzó “el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años” y afirmó que “la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”.

El Presidente también lanzó críticas al periodismo al señalar que “no es la voz de la gente” y cuestionó la cobertura mediática sobre la situación económica: “Eso no es análisis: es relato”, sostuvo.

En otro tramo del mensaje, vinculó las dificultades actuales con la herencia económica recibida y aseguró que los problemas responden al impacto de decisiones del pasado, que derivaron en menor actividad y mayor inflación. “Sabemos que estos últimos meses fueron duros”, insistió, aunque remarcó que cambiar el rumbo “sería dinamitar lo logrado”.

Por último, reiteró su pedido de paciencia y sostuvo que el objetivo es normalizar la economía y mejorar la vida de los argentinos, en un proceso que —según planteó— ya comenzó a mostrar resultados.