Manuel Quintar, diputado nacional por Jujuy y miembro del partido La Libertad Avanza (LLA), se convirtió en foco de atención tras asistir al Congreso de la Nación conduciendo un Tesla Cybertruck, una camioneta eléctrica cuyo valor supera los 100.000 dólares según el modelo y los costos de importación.

El legislador exhibió la camioneta en sus redes sociales con un mensaje desafiante: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, acompañado de una fotografía del vehículo estacionado en la cochera del Palacio Legislativo. Esta acción contrastó con el discurso de austeridad que promueve el Gobierno y generó incomodidad dentro del oficialismo.

Oriundo de Jujuy, Quintar es abogado, deportista y empresario del sector salud, con participación en clínicas y obras sociales privadas en el norte argentino. Posee el 33% de la empresa Servicios Sociales de Salud SRL y fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos en San Salvador de Jujuy. Desde diciembre de 2023 ocupa su banca en la Cámara de Diputados tras el triunfo presidencial de Javier Milei.

Cuánto es el salario neto mensual del diputado

Además de sus actividades privadas, Quintar recibe un salario neto mensual de 4.572.596,99 pesos, según datos oficiales de diciembre de 2025, como diputado nacional.

Su patrimonio declarado en octubre de 2025, correspondiente al ejercicio 2024, no incluye la camioneta Tesla Cybertruck. En ese informe registró ocho propiedades, siete vehículos de diferentes marcas y modelos, y un efectivo declarado de 500.000 pesos. Su patrimonio total disminuyó de 511 millones a 231,6 millones de pesos durante ese período fiscal.

Un detalle llamativo de su declaración patrimonial fue la valuación de una casa habitación en Jujuy, que pasó de 3.538.979,13 pesos a cero en el mismo año, sugiriendo una posible transferencia o venta no especificada.

La exhibición del Tesla causó malestar en el oficialismo, especialmente en un momento en que el Gobierno enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito de altos funcionarios y aplica un ajuste fiscal drástico. Recientemente, se anunció una reducción de casi 2,5 billones de pesos en el presupuesto para 2026, afectando áreas sensibles como educación, salud y programas de prevención.

Fuentes legislativas indicaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitó a Quintar que retirara la camioneta del predio debido a la incomodidad generada.

Desde el entorno del diputado minimizaron la controversia asegurando que la importación del vehículo fue legal y está a su nombre. Explicaron que la ausencia de patente visible en videos se debe a que aún está en trámite la asignación de matrículas por el DNRPA. Además, confirmaron que se trata de la versión más potente y grande de la Cybertruck.

En Estados Unidos, el precio base de una Cybertruck ronda los 69.990 dólares, mientras que la versión más avanzada, conocida como Cyberbeast, puede alcanzar los 100.000 dólares. Dado que Tesla no tiene representación oficial en Argentina, Quintar pagó un importe mayor por la importación.

Manuel Quintar llevó un Tesla Cybertruck al Congreso y desató controversia

En el ámbito político, Quintar forma parte del sector de LLA liderado por Karina Milei y es considerado un adversario interno del senador Ezequiel Atauche. Antes de unirse a LLA, militó en el Partido Justicialista y fue candidato a legislador provincial en 2021.

El diputado suele mostrar su apoyo a Javier Milei en sus redes sociales y mantiene una relación cercana con Martín Menem, a quien definió como “su amigo”. Además, busca posicionarse para competir en las elecciones a gobernador de Jujuy en 2027, enfrentando a la gestión actual de Carlos Sadir.