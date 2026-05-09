Milei defendió a Adorni en plena polémica: “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”

El presidente Javier Milei lanzó este viernes una frase de fuerte respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia por las denuncias de incremento irregular de su patrimonio. “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”, expresó frente a todos los ministros que este viernes se reunieron en Casa Rosada.

Al inicio del encuentro, que se extendió por dos horas y media en la Casa Rosada, el jefe de Estado tomó la palabra durante treinta minutos para brindar un panorama general de la gestión y dedicar un tramo central de su alocución a la defensa de Adorni. Según trascendió, Milei fue enfático al sostener que no está dispuesto a realizar "lo que no es justo por ganar una elección" y aseguró que "no va a ejecutar a una persona honesta y laburante".

El respaldo presidencial se dio ante la mirada de todo el elenco ministerial, incluyendo a la senadora y aliada oficialista Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad había generado ruidos internos al solicitar públicamente que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada "de inmediato" para despejar dudas.

El gabinete nacional debatió gestión, economía y estrategia política durante extensa reunión en Casa Rosada.

Tras la partida del Presidente de la sala, Bullrich también hizo uso de la palabra. La legisladora habría señalado que el Gobierno atraviesa un momento complejo en su vínculo con la ciudadanía, mencionando factores como la economía y la corrupción.

Adorni, con el respaldo del presidente

Pese a la tensión latente, la jornada funcionó como una puesta en escena de unidad y continuidad. Adorni retomó el mando de la reunión tras el discurso de Milei para coordinar la exposición sobre el plan de gestión 2026/27 y agradecer a los equipos técnicos por el informe presentado recientemente ante el Congreso.

El gesto de Milei se sumó a otras señales de apoyo registradas durante el día, como el acompañamiento de Karina Milei a Adorni en una actividad oficial en Zárate y la venia para que el ministro liderara anuncios de gestión junto a los titulares de las carteras de Economía y Seguridad.

Participaron del cónclave la mayoría de los ministros y los principales asesores del Ejecutivo, en una reunión que, a diferencia de otras oportunidades, dejó trascender detalles que apuntalan la figura del Jefe de Gabinete en su cargo.