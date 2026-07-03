En Argentina, el 3 de julio se conmemora el Día del Locutor y la Locutora, fecha dedicada a reconocer la labor de quienes, mediante su voz, acompañan a millones desde la radio, la televisión, medios digitales y otros espacios comunicacionales.

Esta efeméride tiene su origen en un evento histórico ocurrido en 1943, cuando un grupo de profesionales de la radio fundó la Sociedad Argentina de Locutores (SAL). La creación de esta entidad buscó defender los derechos laborales, impulsar la capacitación y jerarquizar la actividad, marcando un hito que se recuerda cada año.

La locución en Argentina está profundamente ligada al desarrollo de la radio desde la década de 1920. Los locutores se convirtieron en figuras clave para acercar la información, la música y la cultura a los hogares argentinos, consolidando un papel fundamental en la historia cultural del país.

Con el tiempo, esta profesión amplió su alcance más allá de la radio. Actualmente, los locutores trabajan en televisión, publicidad, doblaje, narración documental, eventos institucionales y, de forma creciente, en podcasts, plataformas de streaming y redes sociales.

La voz y otras cualidades definen al locutor

Si bien la voz es su principal herramienta, la locución exige una sólida formación profesional. Es fundamental dominar la dicción, interpretación, manejo del lenguaje, respiración, expresión oral y la capacidad para transmitir emociones y cercanía con la audiencia.

En Argentina, la carrera de Locución Nacional cuenta con reconocimiento oficial y se dicta en institutos y universidades habilitados. Los futuros profesionales reciben formación en comunicación, producción de contenidos, técnica vocal y conocimiento de medios, preparándolos para diversos ámbitos laborales.

La transformación tecnológica ha impactado profundamente el trabajo de los locutores. Internet, las plataformas de audio bajo demanda y las redes sociales abrieron nuevas oportunidades, permitiendo a muchos desarrollar proyectos independientes con alcance nacional e internacional.

Además de la radio y televisión tradicionales, la voz está presente en audiolibros, asistentes virtuales, producciones audiovisuales, videos institucionales y cursos en línea, entre otros formatos digitales que requieren comunicadores versátiles y capacitados.

A lo largo de la historia, Argentina ha contado con locutores y locutoras cuya voz quedó grabada en la memoria colectiva, acompañando grandes eventos históricos, transmisiones deportivas y programas de entretenimiento que marcaron varias generaciones.

La profesión también ha cumplido un rol social esencial, especialmente en situaciones de emergencia y en la difusión de campañas de interés público, demostrando la responsabilidad de informar con claridad, precisión y credibilidad.

Día del Locutor en Argentina: por qué se celebra el 3 de julio y su historia

El Día del Locutor invita a valorar a quienes, frente a un micrófono o cámara, construyen un puente fundamental entre la información y la sociedad. En un contexto de constante evolución comunicacional, la locución sigue siendo clave para informar, emocionar, educar y entretener.

Esta celebración también subraya la importancia de continuar jerarquizando una profesión que se ha reinventado a lo largo del tiempo y que mantiene un papel protagónico tanto en medios tradicionales como digitales.