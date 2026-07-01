Victor Willis, el emblemático cantante principal de Village People, murió a los 74 años tras padecer una enfermedad breve pero agresiva, informó su esposa Karen Huff-Willis a través de Facebook. El fallecimiento ocurrió el martes 30 de junio de 2026, apenas un día antes de que cumpliera 75 años.

Willis fue la voz detrás de algunos de los temas más reconocidos de la música disco, como YMCA, In the Navy y Macho Man. En escena, se destacaba por interpretar al policía vestido con su característico uniforme azul y gafas oscuras, un rol que se volvió icónico dentro de la banda.

La noticia causó conmoción entre los fanáticos de todo el mundo, especialmente porque se dio mientras Village People se encontraba en plena gira europea. En las últimas semanas, el grupo había recorrido países como Chequia, Noruega, Tailandia y Francia, y tenía programadas presentaciones en Italia para julio.

Vida y trayectoria de la voz de Village People

Originario de Texas, Willis nació en 1951 y creció cantando en el coro de la iglesia de su padre, un predicador. Más tarde se formó en Nueva York, participando en musicales y obras teatrales, entre ellas el famoso The Wiz de Broadway. Fue esta trayectoria la que llamó la atención del productor Jacques Morali, quien lo invitó a ser la voz principal de Village People tras un sueño revelador.

El álbum debut de Village People, lanzado en 1977, incluyó las primeras canciones grabadas por Willis y un grupo de coristas profesionales. Cada miembro adoptó un personaje que representaba un estereotipo masculino: Willis era el policía, acompañado por un vaquero, un militar, un motociclista, un obrero y un nativo americano. Esta representación fue interpretada en su momento como una referencia velada a la cultura gay, aunque el grupo nunca confirmó ni negó esta lectura.

Durante sus primeros dos años y medio en la banda, Willis coescribió los éxitos que catapultaron a Village People a la fama mundial. Tras este período, decidió iniciar una carrera solista que no alcanzó la repercusión esperada, y enfrentó años difíciles con problemas personales y legales.

En particular, Willis perdió inicialmente los derechos sobre las canciones que él mismo creó, pero tras una prolongada batalla legal logró recuperarlos. Con estos derechos en mano, regresó a Village People en 2017, retomando su papel como cantante principal y participando activamente en giras y presentaciones internacionales.

Murió Victor Willis, voz icónica de Village People, a los 74 años

Uno de los temas emblemáticos, YMCA, adquirió una nueva dimensión en años recientes cuando fue adoptado en actos de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump, uso que Willis y el grupo cuestionaron públicamente sin éxito para detenerlo.

La partida de Victor Willis marca el fin de una era para Village People, una banda que, casi cinco décadas después de su formación, seguía vigente y recorriendo el mundo con su música que continúa siendo parte de celebraciones y eventos globales.