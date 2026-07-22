Abrieron las ofertas económicas para concesionar rutas en 11 provincias

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión de rutas al abrir las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, iniciativa que comprende más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en 11 provincias y que serán operadas mediante inversión privada.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que esta instancia corresponde a una etapa decisiva del proceso licitatorio. La iniciativa contempla la concesión de ocho corredores viales estratégicos, con el objetivo de garantizar el mantenimiento, la operación y futuras inversiones sin financiamiento directo del Estado nacional.

Las rutas involucradas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Mendoza, formando parte del programa de reorganización de la infraestructura vial impulsado por el Gobierno.

Los tramos comprendidos en esta etapa son:

Tramo Centro : 681 km sobre las RN 9, 19 y 34.

: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34. Tramo Mesopotámico : 276 km sobre las RN 12 y 18.

: 276 km sobre las RN 12 y 18. Tramo Centro-Norte : 536 km sobre la RN 34.

: 536 km sobre la RN 34. Tramo Noroeste : 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016. Tramo Litoral : 547 km sobre las RN 12 y 16.

: 547 km sobre las RN 12 y 16. Tramo Noreste : 456 km sobre las RN 12 y 105.

: 456 km sobre las RN 12 y 105. Tramo Chaco-Santa Fe : 497 km sobre la RN 11.

: 497 km sobre la RN 11. Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7.

La apertura de las ofertas económicas permitirá avanzar hacia la evaluación final de las propuestas presentadas por las empresas interesadas y, posteriormente, definir las adjudicaciones para cada uno de los corredores licitados.

La Etapa III integra el plan oficial de concesiones viales que busca ampliar la participación del sector privado en la gestión de la red nacional de rutas, luego de las licitaciones realizadas en etapas anteriores para otros corredores estratégicos del país.