El gobernador Alberto Weretilneck encabezó una nueva reunión de gabinete provincial en la que se definieron las prioridades de gestión para los próximos meses. El encuentro permitió coordinar el trabajo de las distintas áreas y repasar el estado de avance de las principales políticas públicas.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó que el Ejecutivo trabaja en una serie de proyectos que serán enviados a la Legislatura a partir de agosto. Entre ellos se destacan iniciativas vinculadas con la modernización del Estado, la infraestructura y la promoción de inversiones turísticas, además de modificaciones en el sistema de habilitaciones de carnes para establecimientos.

Uno de los temas centrales fue el traspaso de rutas nacionales a la provincia, con especial atención sobre las Rutas 22 y 151, consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y energético de Río Negro. La planificación contempla una mirada de mediano plazo para mejorar la infraestructura vial y dar respuesta a una demanda histórica de los rionegrinos.

También se analizó el proyecto de desarrollo del Tren del Valle, que prevé una primera etapa de vinculación entre General Roca, Cipolletti y Neuquén. El objetivo es mejorar la movilidad diaria de trabajadores y estudiantes y complementar el sistema de transporte regional.

El gabinete repasó además el estado de las principales obras en ejecución en distintas localidades: la terminal de ómnibus de Bariloche, obras de saneamiento, infraestructura hospitalaria, mejoras en el acceso al agua y el ingreso al aeropuerto de la ciudad. Se realizó un balance de programas vinculados a educación y desarrollo, con el objetivo de mantener una agenda coordinada y focalizar las acciones de cada ministerio en las necesidades de la comunidad.

La reunión contó con la presencia del secretario general de la Gobernación, Nelson Cides, y ministros de las áreas de Hacienda, Obras Públicas, Salud y Educación, entre otros.