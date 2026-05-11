Una familia de cuatro personas necesitó en abril ingresos mensuales de al menos $2.384.515 para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, según el informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). El techo del segmento medio se ubicó en $7.630.448; por encima de ese valor, el hogar pasa a integrar los sectores acomodados.

El cálculo corresponde a un hogar tipo compuesto por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos de 9 y 6 años. La Canasta Total (CT) para ese grupo familiar fue de $1.907.612 en abril, y el rango de clase media se definió entre 1,25 y 4 veces ese valor.

Por debajo del umbral de clase media, el informe distingue dos escalones. El de no pobres vulnerables, con ingresos de entre $1.513.033 y $1.907.612, y el de clase media frágil, entre $1.907.613 y $2.384.514.

La línea de pobreza para este hogar quedó en $1.513.033 en abril, contra los $1.167.271 de un año atrás. Un hogar con ingresos entre ese piso y $821.207 se ubicó en situación de pobreza no indigente: pudo cubrir la canasta alimentaria pero no el conjunto total de bienes y servicios esenciales. Por debajo de $821.208, el hogar no logró cubrir siquiera los requerimientos alimentarios mínimos, es decir, cayó en situación de indigencia.

El mismo informe incluyó el dato de inflación de la Ciudad. El IPC de CABA fue de 2,5% en abril, medio punto menos que el 3% registrado en marzo. En el primer cuatrimestre del año el acumulado llegó al 11,6%, con un alza de 32,4% en los últimos doce meses.