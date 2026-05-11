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"de acuerdo al plan"

Milei reaccionó en X a la caída del Riesgo País a 498 puntos: "Todo marcha de acuerdo al plan"

El presidente reaccionó este lunes en su cuenta de X al ver que el índice perforaba el piso de los 500 puntos y se ubicaba en 498, un nivel que no se registraba desde el 2 de febrero.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 15:28
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El Riesgo País bajó a 498 puntos y Milei lo señaló en X con sus siglas habituales

El presidente Javier Milei celebró este lunes en su cuenta de X la caída del Riesgo País por debajo de los 500 puntos. El índice se ubicó en 498 puntos, y el mandatario lo tomó como una señal de que su gestión económica avanza según lo previsto.

El Riesgo País bajó a 498 puntos y Milei lo señaló en X con sus siglas habituales

"TMAP. MAGA. VLLC!", escribió Milei al compartir un posteo del economista Felipe Núñez, quien había destacado que el indicador estaba perforando ese umbral. Las siglas corresponden a sus frases habituales: "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" y "viva la libertad, carajo".

El dato tiene un antecedente cercano: la última vez que el Riesgo País había tocado un valor similar fue el 2 de febrero, cuando llegó a 496 puntos. Después de eso volvió a subir y estuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos durante los meses siguientes, hasta este nuevo descenso.

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