El presidente Javier Milei celebró este lunes en su cuenta de X la caída del Riesgo País por debajo de los 500 puntos. El índice se ubicó en 498 puntos, y el mandatario lo tomó como una señal de que su gestión económica avanza según lo previsto.
"TMAP. MAGA. VLLC!", escribió Milei al compartir un posteo del economista Felipe Núñez, quien había destacado que el indicador estaba perforando ese umbral. Las siglas corresponden a sus frases habituales: "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" y "viva la libertad, carajo".
El dato tiene un antecedente cercano: la última vez que el Riesgo País había tocado un valor similar fue el 2 de febrero, cuando llegó a 496 puntos. Después de eso volvió a subir y estuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos durante los meses siguientes, hasta este nuevo descenso.