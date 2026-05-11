El presidente Javier Milei celebró este lunes en su cuenta de X la caída del Riesgo País por debajo de los 500 puntos. El índice se ubicó en 498 puntos, y el mandatario lo tomó como una señal de que su gestión económica avanza según lo previsto.

El Riesgo País bajó a 498 puntos y Milei lo señaló en X con sus siglas habituales

"TMAP. MAGA. VLLC!", escribió Milei al compartir un posteo del economista Felipe Núñez, quien había destacado que el indicador estaba perforando ese umbral. Las siglas corresponden a sus frases habituales: "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" y "viva la libertad, carajo".

El dato tiene un antecedente cercano: la última vez que el Riesgo País había tocado un valor similar fue el 2 de febrero, cuando llegó a 496 puntos. Después de eso volvió a subir y estuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos durante los meses siguientes, hasta este nuevo descenso.