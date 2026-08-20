Aeroparque cerrará 55 horas por obras: qué pasará con los vuelos y los pasajeros

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas la próxima semana debido a trabajos de mantenimiento preventivo en su pista principal. La interrupción afectará a cientos de vuelos y obligará a las aerolíneas a modificar parte de sus operaciones habituales.

Cuándo comienza el cierre del Aeroparque Jorge Newbery y hasta cuando se extenderá

El cierre comenzará a las 9 del martes 25 de agosto y se extenderá hasta las 16 del jueves 27, período durante el cual no habrá despegues ni aterrizajes en esa terminal a la vera del Río de la Plata. La medida forma parte del programa de obras de infraestructura que lleva adelante Aeropuertos Argentina para acompañar el crecimiento de la actividad aérea.

La suspensión de las operaciones alcanzará a unos 900 vuelos, entre servicios de cabotaje e internacionales. Las compañías aéreas deberán reprogramar parte de sus vuelos y trasladar otras operaciones al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.

El principal aeropuerto internacional del área metropolitana se prepara así para recibir un volumen de actividad considerablemente superior al habitual durante esas 55 horas. Algunas estimaciones indican que Ezeiza deberá absorber alrededor de un 80% más de vuelos como consecuencia del cierre temporal de Aeroparque.

Para los pasajeros que tengan viajes programados durante esos días, la principal recomendación es revisar previamente la información proporcionada por la aerolínea. Los cambios dependerán de cada compañía y del vuelo contratado, por lo que no todos los servicios tendrán necesariamente el mismo tratamiento.

A qué responde el cierre por 55 horas en el Aeroparque Jorge Newbery

El cierre no responde a una emergencia ni a un problema operativo, sino a una intervención programada sobre la pista principal. Los trabajos forman parte de un plan integral de infraestructura que busca mantener las condiciones operativas del aeropuerto y acompañar el crecimiento registrado en el movimiento de pasajeros.

Aeroparque se convirtió en 2025 en el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros de la Argentina, por lo que la interrupción de sus operaciones tendrá un impacto significativo sobre el esquema aéreo del área metropolitana.

Durante el período de cierre, quienes deban viajar desde o hacia Buenos Aires deberán prestar especial atención al aeropuerto asignado en su reserva. En los casos en que el vuelo sea trasladado a Ezeiza, también será necesario contemplar una mayor distancia hasta la terminal y posibles modificaciones en los tiempos de traslado.

Las aerolíneas serán las encargadas de comunicar a cada pasajero si su vuelo mantiene el horario original, cambia de aeropuerto o debe ser reprogramado. Por ese motivo, se recomienda consultar los canales oficiales de cada empresa antes de dirigirse a Aeroparque.

Una vez finalizadas las tareas, el aeropuerto retomará sus operaciones el jueves 27 de agosto desde las 16, cuando está previsto el cierre de la ventana de trabajo.