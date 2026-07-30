La línea 28 de colectivos en Buenos Aires presentó una modificación significativa en su recorrido, ya que un ramal ahora conecta directamente con el Aeroparque Jorge Newbery, facilitando el traslado para miles de pasajeros que utilizan esta vía de transporte diariamente.

El ramal G, que anteriormente se denominaba H, amplió su trayecto desde Retiro hasta Puente de la Noria y continúa hasta Aeroparque. Esta extensión forma parte de una reestructuración promovida por la Secretaría de Transporte con el objetivo de mejorar la conectividad y optimizar el servicio.

Con nuevo recorrido, nuevas paradas

Además de llegar al aeropuerto, los servicios expresos de la línea 28 incorporaron nuevas paradas, entre ellas en el Parque Tecnológico Migueletes, ubicado dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Este cambio beneficia especialmente a trabajadores, estudiantes y visitantes del lugar, mejorando sus opciones de transporte.

Línea 28 de colectivos en Buenos Aires amplía su recorrido hasta Aeroparque Jorge Newbery

En paralelo, los recorridos F y K, que antes unían Ciudad Universitaria con Liniers, fueron eliminados. Esta medida busca redistribuir las unidades disponibles y ajustar las frecuencias para un servicio más eficiente y coordinado.

A partir del 1° de agosto de 2026, el boleto máximo para estos ramales que utilicen tarjeta SUBE registrada será de $1.093,91 para desplazamientos entre 12 y 27 kilómetros. Esta tarifa posiciona a la línea 28 como una de las opciones más económicas para acceder al Aeroparque.

Con esta reorganización, la Secretaría de Transporte pretende reducir superposiciones de recorridos, mejorar las frecuencias y facilitar la combinación con otros medios de transporte público, optimizando así la experiencia para quienes utilizan la línea 28 todos los días.