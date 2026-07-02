Mientras el calendario electoral de 2027 todavía no comenzó a definirse, en la Casa Rosada ya analizan los distintos escenarios políticos que podrían influir en la estrategia reeleccionista de Javier Milei. Entre las principales preocupaciones aparece la posibilidad de que surjan candidaturas de centroderecha o derecha por fuera de La Libertad Avanza, capaces de dividir el electorado afín al oficialismo.

Fuentes del Gobierno reconocieron que cualquier dirigente ubicado entre el centro y la derecha que compita fuera del espacio libertario podría afectar las chances electorales del Presidente. "Cualquier candidato del centro a la derecha que compita por fuera es un problema", admitió una fuente con despacho habitual en la Casa Rosada.

Aunque no hubo referencias públicas a dirigentes en particular, dentro del oficialismo observan con atención el posicionamiento de algunos aliados, especialmente aquellos con proyección nacional. Según el análisis que realizan en Balcarce 50, una eventual competencia por fuera del frente libertario obligaría a redoblar los esfuerzos para preservar la unidad del electorado.

En paralelo, el Gobierno considera que la fragmentación de la oposición, particularmente del peronismo, junto con una eventual eliminación de las PASO y un escenario económico más favorable, podrían fortalecer las posibilidades de Milei de buscar un segundo mandato.

Otro de los ejes que aparece en la planificación oficial es la consolidación de acuerdos con gobernadores y partidos aliados, especialmente con sectores del PRO, una relación que el Ejecutivo considera clave para sostener la gobernabilidad y construir una coalición competitiva hacia 2027.

En ese contexto, la estrategia del oficialismo apunta a mantener cohesionada a la base política que respalda al Presidente, evitar fugas hacia otros espacios ideológicamente cercanos y llegar al próximo proceso electoral con una oferta unificada que maximice las posibilidades de continuidad en el poder.