La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio un nuevo paso en la reorganización del oficialismo al presentar a su equipo político ante los bloques de La Libertad Avanza en una reunión realizada en Casa Rosada. El movimiento se produce tras la salida de Manuel Adorni y marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia legislativa del Gobierno nacional.
La funcionaria busca fortalecer su influencia en el Congreso y centralizar el seguimiento de las negociaciones parlamentarias para avanzar con los proyectos de reforma impulsados por el Poder Ejecutivo. En esta nueva estructura, Karina Milei mantiene como principales referentes a Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También otorgó un mayor protagonismo a los presidentes de bloque en ambas cámaras: Patricia Bullrich en el Senado y Gabriel Bornoroni en Diputados.
El equipo se completa con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien asumirá como vicejefe de Gabinete; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el asesor legislativo Ariel Ferrentino. Uno de los principales objetivos de la nueva mesa política será ordenar la estrategia parlamentaria y acelerar el tratamiento de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, luego de semanas marcadas por tensiones internas y cambios en la conducción política del oficialismo.
Según trascendió, Karina Milei también creó un grupo de coordinación con los principales referentes legislativos para monitorear las negociaciones y definir el avance de los proyectos más relevantes, con especial foco en la Cámara de Diputados. En paralelo, el oficialismo busca recuperar la iniciativa política tras la salida de Adorni y confía en reactivar la agenda legislativa en ambas cámaras, en un escenario donde también se prepara para enfrentar la estrategia de la oposición durante el segundo semestre del año.