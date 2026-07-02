La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio un nuevo paso en la reorganización del oficialismo al presentar a su equipo político ante los bloques de La Libertad Avanza en una reunión realizada en Casa Rosada. El movimiento se produce tras la salida de Manuel Adorni y marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia legislativa del Gobierno nacional.

El oficialismo reorganiza su estrategia parlamentaria tras la salida de Manuel Adorni.

La funcionaria busca fortalecer su influencia en el Congreso y centralizar el seguimiento de las negociaciones parlamentarias para avanzar con los proyectos de reforma impulsados por el Poder Ejecutivo. En esta nueva estructura, Karina Milei mantiene como principales referentes a Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También otorgó un mayor protagonismo a los presidentes de bloque en ambas cámaras: Patricia Bullrich en el Senado y Gabriel Bornoroni en Diputados.

El equipo se completa con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien asumirá como vicejefe de Gabinete; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el asesor legislativo Ariel Ferrentino. Uno de los principales objetivos de la nueva mesa política será ordenar la estrategia parlamentaria y acelerar el tratamiento de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, luego de semanas marcadas por tensiones internas y cambios en la conducción política del oficialismo.

La secretaria general de la Presidencia busca acelerar el tratamiento de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Según trascendió, Karina Milei también creó un grupo de coordinación con los principales referentes legislativos para monitorear las negociaciones y definir el avance de los proyectos más relevantes, con especial foco en la Cámara de Diputados. En paralelo, el oficialismo busca recuperar la iniciativa política tras la salida de Adorni y confía en reactivar la agenda legislativa en ambas cámaras, en un escenario donde también se prepara para enfrentar la estrategia de la oposición durante el segundo semestre del año.