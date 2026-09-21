Apagón en el AMBA: cuál fue la falla que dejó sin luz a 600.000 usuarios

Una falla en un interruptor de 220 kilovoltios de la subestación Malaver, ubicada en el partido bonaerense de San Martín, fue identificada por Edenor como el origen del apagón que durante la noche del sábado afectó a cerca de 600.000 usuarios en distintos puntos del AMBA. La empresa indicó que todavía analiza los detalles que provocaron el desperfecto.

El corte comenzó alrededor de las 19.45 y alcanzó a usuarios de Edenor y Edesur. En el momento de mayor impacto se registraron casi 520.000 usuarios sin suministro en la red de Edenor y unos 78.000 en la de Edesur, de acuerdo con los datos difundidos por el Enrege-Sector Electricidad, ex ENRE.

Entre las zonas afectadas estuvieron Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Recoleta, Colegiales, Villa Crespo, La Paternal, Villa Urquiza y Villa Ortúzar, además de sectores del norte del conurbano como Vicente López, San Isidro, San Martín y Tres de Febrero. También se registraron interrupciones en áreas abastecidas por Edesur, entre ellas Villa del Parque, Villa Devoto, Flores, Caballito, Lomas de Zamora y Almirante Brown.

La interrupción provocó además semáforos fuera de servicio y calles sin alumbrado público, mientras que numerosos edificios quedaron sin electricidad durante varias horas. La falta de suministro generó complicaciones en distintos puntos de la Ciudad y el conurbano mientras avanzaba la normalización del servicio.

Edesur comunicó durante el apagón que la falla que había afectado a parte de sus usuarios era ajena a su sistema. La empresa comenzó a restablecer progresivamente el servicio y posteriormente informó que había normalizado el suministro de los clientes alcanzados por la interrupción.

En el caso de Edenor, la compañía confirmó que el problema estuvo localizado en la subestación Malaver, aunque aclaró que continúa la investigación técnica para determinar qué provocó la falla del interruptor. Por ahora, ese es el punto concreto identificado como origen del corte, pero todavía no se informó cuál fue la causa del desperfecto del equipo.

El suministro comenzó a recuperarse alrededor de las 21.30, cuando las distribuidoras avanzaron con la reposición del servicio en las distintas zonas afectadas. Finalmente, ambas empresas confirmaron que la electricidad quedó restablecida en su totalidad antes de la medianoche.

Tras el episodio, el Enrege-Sector Electricidad inició un análisis para determinar las causas y las responsabilidades que pudieran corresponder a las distribuidoras. El organismo indicó que, si se detectan incumplimientos, podrían aplicarse las sanciones previstas en el Reglamento de Suministro.

La investigación deberá establecer ahora si el desperfecto de la subestación Malaver se produjo por una falla puntual del equipamiento o si existieron otros factores vinculados con la prestación del servicio. La responsabilidad y una eventual sanción todavía no están determinadas y dependerán del análisis técnico del organismo regulador.