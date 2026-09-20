Elecciones en el Consejo de la Magistratura: quiénes son los candidatos

Los abogados con matrícula federal activa elegirán el próximo 20 de octubre a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en una elección que se realizará en todo el país bajo la modalidad de distrito único. El padrón provisorio reúne cerca de 184 mil profesionales, que podrán votar de manera individual, personal, voluntaria y secreta entre las 9 y las 18.

El cierre de candidaturas se produjo el 14 de septiembre y dejó formalizadas cuatro listas para el período 2026-2030. Cada nómina presentó cuatro candidatos titulares y cuatro suplentes, con requisitos de género y representación federal, además de reunir al menos mil avales correspondientes a cinco colegios de abogados diferentes. Las cuatro bancas se distribuirán mediante el sistema D’Hondt.

Los nuevos representantes ocuparán lugares en un organismo de 20 integrantes que, entre otras funciones, participa en la selección de candidatos para cubrir vacantes en los tribunales inferiores y en procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados. Los comicios marcarán además el final de los mandatos de Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques.

La Lista 1, Abogacía Federal, lleva como primer candidato a Fernando Pablo Levene, abogado de La Plata y ex presidente del Colegio de Abogados de esa ciudad. Lo acompaña Sandra Silvina París, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y ex diputada provincial. La nómina se completa con Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero como titulares.

La Lista 2, Abogacía por la Libertad, está encabezada por Luis Alberto Palomino, concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en ese municipio. Como segunda candidata titular figura Valeria Fredes, quien fue vicepresidenta ejecutiva del INTI durante la administración de Javier Milei. Los otros titulares son Martín Javier Buscemi y Alicia María Susana Colazo.

La Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, tiene como primer candidato a Alberto Biglieri, abogado administrativista que fue consejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023 y actualmente es interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica. Claudia Ester Sarmiento, Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Diana Mihaljevic completan los cuatro lugares titulares.

La Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, está encabezada por Amalia Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María y abogada laboralista. El segundo lugar corresponde a Jorge Gabriel Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura porteño. Julia Tamara Toyos y Andrés Abramovich completan la nómina de titulares.

Además de los perfiles profesionales, las listas reúnen distintos vínculos con espacios políticos, colegios y organizaciones de la abogacía. Abogacía por la Libertad tiene una identificación explícita con La Libertad Avanza, mientras que las otras nóminas reúnen dirigentes vinculados a diferentes sectores de la política y de la representación colegial. La composición final refleja que la elección combina la disputa por la representación profesional con distintas concepciones sobre el funcionamiento del Consejo.

La elección será nacional y los abogados habilitados deberán concurrir a alguno de los lugares establecidos para la votación. Según la convocatoria oficial, para ocupar las cuatro bancas deberán quedar representadas al menos dos mujeres, dos abogados del interior del país y un abogado de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los requisitos establecidos para el proceso electoral.

Con la presentación de las cuatro listas ya cerrada, el proceso entra en su etapa de campaña de cara al 20 de octubre, cuando se definirán los representantes de la abogacía que integrarán el Consejo durante los próximos cuatro años.