ARCA alertó por correos falsos y recordó cómo evitar estafas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a alertar sobre una modalidad de phishing que utiliza correos electrónicos falsos para hacerse pasar por el organismo y obtener información de los contribuyentes.

Los mensajes pueden advertir sobre una supuesta deuda impositiva, una fiscalización o un problema con la situación fiscal del destinatario. El objetivo es generar preocupación o urgencia y llevar a la persona hacia un enlace desde el que podrían intentar obtener sus datos.

ARCA recordó que no solicita pagos, claves fiscales ni datos personales por correo electrónico. Tampoco utiliza ese medio para informar situaciones judiciales o exigir la cancelación inmediata de una deuda.

La vía oficial para consultar las comunicaciones fiscales es el Domicilio Fiscal Electrónico, al que se ingresa con CUIT o CUIL y Clave Fiscal desde el sitio de ARCA. Un correo electrónico puede funcionar únicamente como aviso de que existe una nueva comunicación disponible, pero el contenido debe consultarse dentro del sistema oficial.

Las señales que permiten detectar un correo falso

Una de las primeras recomendaciones es revisar la dirección del remitente. ARCA advirtió que pueden utilizarse dominios que imitan al oficial o cuentas que no pertenecen al organismo.

También es una señal de alerta que el mensaje solicite pagos, información personal, claves o datos bancarios, o que incluya enlaces para resolver de manera urgente una supuesta situación fiscal.

Otra advertencia importante está relacionada con la AFIP. Desde la creación de ARCA, las comunicaciones que actualmente se presenten como enviadas por la antigua AFIP deben ser consideradas sospechosas.

Ante un correo dudoso, ARCA recomienda no responder, no hacer clic en los enlaces y no descargar archivos adjuntos. Si existe alguna duda sobre una deuda o notificación, lo más seguro es ingresar directamente al sitio oficial y revisar el Domicilio Fiscal Electrónico.

Además, el organismo recordó que no se comunica con contribuyentes por WhatsApp o redes sociales para solicitar pagos o información personal. Tampoco pide claves fiscales por esos medios.

Los correos que puedan ser fraudulentos pueden reenviarse completos a pishing@arca.gob.ar para que el organismo analice el caso. ARCA solicita que, cuando sea posible, se conserve el mensaje original y su encabezado para facilitar la investigación.