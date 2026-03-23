Las empresas de medicina prepaga definieron los nuevos valores de sus planes de salud que comenzarán a regir en abril de 2026, con aumentos que alcanzarán hasta el 2,9%. La actualización se ubica en línea con el ritmo inflacionario de los últimos meses, aunque vuelve a golpear el bolsillo de millones de afiliados en todo el país.

Según un relevamiento basado en notificaciones enviadas a usuarios, al menos ocho de las principales compañías del sector —entre ellas Swiss Medical, Galeno, OSDE, Sancor Salud y Avalian— ya confirmaron la aplicación de este ajuste en el próximo ciclo de facturación.

La suba responde al incremento sostenido de los costos operativos dentro del sistema de salud privado. Insumos médicos, servicios tercerizados, alquileres y honorarios profesionales son algunos de los factores que presionan sobre la estructura de gastos de las prestadoras.

Un año con subas por encima del 28%

El aumento de abril se suma a una serie de incrementos mensuales. En marzo, las cuotas de las prepagas habían subido en promedio un 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y un 2,5% a nivel nacional, de acuerdo con datos del INDEC.

En términos interanuales, el encarecimiento del servicio de salud privada ya alcanza el 28,7%, consolidando una tendencia sostenida que preocupa tanto a usuarios como a especialistas del sector.

Además, dependiendo del plan contratado y la empresa, los nuevos valores podrían impactar también en los copagos, lo que encarece aún más el acceso a consultas y prácticas médicas.

Cabe recordar que desde julio del año pasado las compañías están obligadas a informar mensualmente sus tarifas a la Superintendencia de Servicios de Salud, con detalle por región, edad y tipo de cobertura.

Familias ajustadas y en busca de alternativas

El contexto de subas constantes ya está modificando el comportamiento de los afiliados. Un relevamiento reciente indica que seis de cada diez usuarios buscan alternativas para reducir el gasto en salud sin resignar calidad en la atención.

Más del 61% de los consultados comparó opciones más económicas en el último tiempo, mientras que el 70,6% aseguró que el pago de la prepaga representa un esfuerzo financiero alto o muy alto dentro del presupuesto familiar.

A pesar del impacto económico, la mayoría de los afiliados prioriza sostener su nivel de cobertura médica, lo que evidencia la centralidad del acceso a la salud en un contexto de creciente presión sobre los ingresos.

Con este nuevo ajuste, abril vuelve a plantear un escenario complejo para los hogares, en el que mantener una prepaga se convierte, cada vez más, en un desafío económico.