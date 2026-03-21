La crisis energética que provocó la guerra entre Israel e Irán impactó en el precio internacional del petróleo. Desde el inicio del conflicto, el gobierno nacional argentino trató de llevar calma al intentar relativizar el impacto que esta suba pudiera tener en el precio de los combustibles líquidos. Mas allá de estas declaraciones y de distintas estrategias que aplicaron para evitar los aumentos de precios, durante marzo se registraron importantes subas en los surtidores.

Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Neuquén y Río Negro explicó en diálogo con Entretiempo por AM550, que el porcentaje de aumento en los precios es bastante importante. "Afortunadamente los porcentajes no son iguales que los que ha sufrido el petróleo. A pesar de que la materia prima de los combustibles casi se ha duplicado el precio en estos últimos días, eso no se ha visto reflejado directamente en los surtidores" aclaró.

A pesar de esta diferencia, Pinto advirtió que "Debemos estar atentos para futuros aumentos, no creo que esto haya terminado acá. Esperemos que el impacto no sea demasiado grande, porque el mismo gobierno habla de que tiene herramientas necesarias para que el aumento no impacte en forma tan brusca sobre los precios de venta del combustible y que, de alguna manera, se puedan atenuar".

La mayor preocupación que hay en el sector está relacionada al precio internacional del crudo. "Mientras la materia prima, que es el petróleo, siga en constante aumento, yo creo que los precios nuestros van a subir, por más que el gobierno haya anunciado que tiene herramientas para atenuar el impacto, en ningún momento hablan de que no exista", resaltó.

Detectaron cambios en los hábitos de consumo en la región

El presidente de la Cámara destacó que "ha mermado la venta, excepto a partir del mes pasado o el anterior, que se notó una pequeña recuperación. Pero las ventas sí han ido disminuyendo en todo el país a causa de la economía general". En cuanto a las modalidades de pago, Pinto explicó que lo más notable es la falta de efectivo en la playa: ya casi nadie compra con efectivo y todo se hace por algún medio de pago electrónico.

"YPF han puesto bajas los días según los horarios. Tal es así lo destaca como un logro que ha hecho la empresa con esta modalidad y que les ha aumentado notablemente las ventas en esos horarios donde no había demasiada afluencia de público", concluyó.

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