Tras el aval financiero, Milei se reúne con el Banco Mundial en Olivos

El presidente Javier Milei recibió este miércoles por la tarde en la Quinta de Olivos a una delegación del Banco Mundial, en un encuentro que se produce apenas horas después de que el organismo aprobara un paquete de garantías por US$ 2.000 millones destinado a respaldar el acceso de Argentina a financiamiento internacional.

La reunión tendrá como principal objetivo analizar los alcances del nuevo respaldo financiero, considerado por el Gobierno como una señal de confianza hacia el programa económico impulsado por la administración libertaria.

El aval del Banco Mundial no consiste en un préstamo tradicional destinado a obras públicas o programas específicos. Se trata de una estructura de garantías que permitirá a la Argentina acceder a créditos privados en mejores condiciones, con tasas más bajas y plazos más extensos.

Según explicó el propio organismo, el objetivo del esquema es reducir los costos de financiamiento, promover la inversión y acompañar reformas orientadas a la creación de empleo y al fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica.

La garantía cubrirá hasta el 95% de los pagos del servicio de la deuda correspondiente a una futura operación financiera que el Gobierno busca cerrar con bancos internacionales. Gracias a esa cobertura, el equipo económico aspira a conseguir financiamiento a tasas cercanas al 6% anual, muy por debajo de las que debería afrontar hoy en una colocación soberana tradicional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, trabajó durante meses en la negociación de este esquema junto a funcionarios del Banco Mundial y otros organismos multilaterales. De hecho, el Gobierno espera sumar en los próximos días nuevas garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para ampliar el respaldo financiero internacional.

En la Casa Rosada consideran que el paquete aprobado constituye un paso clave para mejorar el perfil de deuda del país y abrir una eventual puerta al regreso de Argentina a los mercados internacionales de crédito, algo que el Gobierno busca desde el inicio de la gestión.

La reunión de este miércoles también tendrá una fuerte carga política.

El respaldo del Banco Mundial llega en un momento en el que el oficialismo intenta consolidar su programa económico, sostener la baja de la inflación y reforzar la confianza de los inversores internacionales. En ese contexto, el encuentro en Olivos será leído como una señal de apoyo externo hacia las políticas impulsadas por Milei.

No será la primera vez que el mandatario mantenga contactos con las máximas autoridades del organismo. Milei ya se había reunido anteriormente con representantes del Banco Mundial durante sus visitas a Estados Unidos, aunque esta vez el encuentro adquiere una relevancia especial por el impacto concreto que tendrá el nuevo esquema de financiamiento sobre la economía argentina.

Mientras tanto, el Gobierno sigue apostando a una idea central: que el respaldo de los organismos internacionales y la mejora en las condiciones de financiamiento sirvan para consolidar la estabilidad económica y fortalecer la confianza en el rumbo elegido.

Y la reunión de este miércoles en Olivos será, precisamente, una nueva foto de esa estrategia.