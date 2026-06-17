La Argentina obtuvo este martes un respaldo clave del Banco Mundial, que aprobó un esquema de garantías que permitirá al país acceder a un préstamo comercial de hasta US$2000 millones, en un contexto marcado por la necesidad de reforzar el financiamiento externo de cara a los próximos vencimientos de deuda.

La decisión fue adoptada por el directorio del organismo y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). El crédito tendrá un plazo de seis años, con tres años de gracia, y forma parte de una estrategia oficial para obtener financiamiento en condiciones más favorables que las ofrecidas por los mercados internacionales.

El anuncio llega a pocas semanas de un compromiso financiero significativo: el próximo 9 de julio, el país deberá afrontar un vencimiento cercano a los US$4400 millones con tenedores de bonos locales y extranjeros. En ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, viene sosteniendo que buscará priorizar fuentes de financiamiento más económicas y con menores costos financieros.

Según explicaron desde el Banco Mundial, la operación combina dos instrumentos de garantía del Grupo Banco Mundial: una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee) otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía complementaria de MIGA.

En conjunto, ambos mecanismos cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda vinculada al préstamo comercial, lo que permitirá reducir el riesgo para los acreedores y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento para la Argentina.

Desde el organismo destacaron que el esquema busca no solo fortalecer la posición financiera del país, sino también respaldar una agenda de reformas orientadas a estimular la inversión privada, generar empleo, impulsar obras de infraestructura y ampliar el acceso al financiamiento para pequeñas empresas.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, afirmó que la entidad mantiene su compromiso con la estabilización macroeconómica argentina y sostuvo que la estructura aprobada facilitará el regreso del país a los mercados internacionales de capital en condiciones más accesibles.

En la misma línea, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, señaló que la operación permitirá generar ahorros financieros significativos para la Argentina en un momento clave, al tiempo que favorecerá la llegada de inversiones destinadas a mejorar la actividad económica y el desarrollo productivo.

Mientras tanto, el Gobierno espera una nueva señal de respaldo internacional. Este miércoles está previsto que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trate la aprobación de una garantía adicional por US$500 millones, acordada en abril con las autoridades argentinas.

En la antesala de esa definición, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, mantuvo una reunión con el viceministro de Economía, José Luis Daza, y destacó los avances logrados por la Argentina en materia de estabilidad macroeconómica. El funcionario aseguró que el organismo continuará acompañando al país y trabajando para movilizar nuevas fuentes de financiamiento en los próximos meses.