La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio ingresó en una etapa decisiva. La Fiscalía Federal aguarda una serie de pericias que considera fundamentales para determinar el origen y el destino de los fajos de dólares que aparecen en los videos incorporados al expediente.

El fiscal Sergio Mola espera recibir en los próximos días informes sobre la autenticidad del material audiovisual, el análisis técnico del vestidor donde habría sido grabado, una estimación del dinero que se observa en las imágenes y nuevas evaluaciones patrimoniales. Según fuentes vinculadas a la causa, el fiscal considera que ya existen indicios suficientes para vincular ese dinero con Insaurralde, aunque busca reforzar esa hipótesis antes de impulsar una nueva medida procesal.

El juez federal Luis Armella había rechazado previamente un pedido de detención por considerarlo prematuro. Ahora, la Fiscalía analiza dos posibles caminos: solicitar una nueva declaración indagatoria o insistir con una nueva solicitud de arresto, decisión que dependerá del resultado de las pericias incorporadas al expediente.

Uno de los informes más esperados es el elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que deberá establecer si el video fue manipulado o generado mediante inteligencia artificial. Además, los investigadores buscan precisar la fecha de la grabación, bajo la hipótesis de que las imágenes fueron registradas entre 2022 y 2023, cuando Cirio e Insaurralde todavía eran pareja.

En paralelo, la Justicia analiza el resultado de la inspección ocular realizada en la vivienda del country Fincas de San Vicente, donde detectó indicios de modificaciones en el dormitorio principal. Según las primeras observaciones, el ambiente habría sido remodelado antes del allanamiento realizado en 2024. Los investigadores también señalaron que todos los dormitorios contaban con vestidor, excepto el principal, circunstancia que consideran relevante para reconstruir qué ocurrió con el lugar donde se habrían filmado los dólares.

La causa también incorpora un pedido de entrecruzamiento de llamadas telefónicas y análisis de geolocalización para reconstruir los movimientos de los imputados durante el período en que habría sido grabado el video. Aunque la defensa cuestionó esa medida por entender que afecta la privacidad, la Fiscalía sostiene que podría aportar datos para determinar el recorrido del dinero. A esto se suma una pericia contable que aún espera las tasaciones de distintos inmuebles, entre ellos las propiedades de San Vicente y Banfield, para completar el análisis patrimonial de los investigados. Por el momento, la Justicia no prevé convocar a nuevos testigos.