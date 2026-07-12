La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio continúa avanzando con nuevas medidas de prueba, aunque el exintendente de Lomas de Zamora todavía no fue llamado a declaración indagatoria ni procesado.

El expediente volvió a cobrar impulso en las últimas semanas tras la difusión de videos en los que se observan bolsas y valijas con millones de dólares dentro de un vestidor. Mientras tanto, la fiscalía espera el resultado del peritaje contable sobre la evolución del patrimonio de Insaurralde.

El juez federal Luis Armella rechazó el pedido de detención preventiva presentado por el fiscal Sergio Mola, al considerar que esa medida resulta prematura en esta etapa de la investigación. Sin embargo, ambos imputados mantienen restricciones judiciales: tienen prohibido salir del país, no pueden alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados y deben solicitar autorización judicial para ausentarse por más de 24 horas.

Además, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de ambos, una medida que alcanza cuentas bancarias, vehículos y propiedades con el objetivo de preservar el patrimonio mientras avanza la pesquisa.

La Justicia también ratificó que los videos donde aparecen los fajos de dólares seguirán incorporados como prueba. En paralelo, se realizaron inspecciones en la vivienda del barrio privado Fincas de San Vicente y en un departamento de Palermo para determinar en cuál de esos inmuebles fueron grabadas las imágenes.

En el marco de la causa, Jesica Cirio entregó su teléfono celular para ser peritado. Si bien trascendió que el video no se encontraba almacenado en la galería del dispositivo, los especialistas analizan archivos y registros digitales para reconstruir su origen.

La investigación también incorporó el testimonio de la niñera de la hija de la expareja, quien aseguró que nunca ingresó al vestidor ni vio las bolsas con dinero. Esa declaración abrió nuevas líneas de investigación, ya que la fiscalía sospecha que ese ambiente pudo haber sido modificado. Además, el juzgado ordenó analizar el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, familiar de Cirio, ante la hipótesis de que pudo haber intervenido como presunta testaferro para ocultar bienes.