El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo de manera significativa el ritmo de acumulación de reservas durante la primera quincena de agosto. Según datos oficiales, la autoridad monetaria compró en promedio unos 28 millones de dólares por día, muy por debajo de los 103 millones diarios de julio y de los 137 millones de mayo.

Aunque el BCRA mantuvo un saldo comprador y acumuló 329 millones de dólares en lo que va de agosto, la menor intervención marca un cambio respecto de los meses anteriores. La decisión de la entidad que encabeza Santiago Bausili responde a una estrategia definida por el equipo económico: priorizar la estabilidad del dólar y evitar que una mayor compra de divisas genere presión sobre el mercado cambiario.

Qué busca el Gobierno nacional con esta estrategia

El objetivo central es mantener contenido el precio del dólar en un momento en el que la demanda privada de divisas continúa activa. Durante la primera mitad de agosto, el dólar mayorista se movió en torno a los $1.487 y $1.500, mientras que el dólar vendido por el Banco Nación (BNA) terminó la semana en $1.510.

Desde el Gobierno y el BCRA consideran que absorber una cantidad mayor de dólares podría generar un efecto contrario al buscado y alimentar presiones sobre el tipo de cambio. Por eso, en el corto plazo, la prioridad pasa por sostener lo que en el equipo económico consideran un proceso de desaceleración de la inflación, aun cuando eso implique avanzar más lentamente en la recomposición de las reservas.

Qué pasa con las reservas

Las reservas internacionales brutas se mantuvieron durante el período en torno a los 49.500 millones de dólares, aunque registraron variaciones. La evolución no depende únicamente de las compras realizadas por el BCRA. También inciden las modificaciones en la valuación internacional de activos que forman parte de las reservas, entre ellos el oro.

De esta manera, la menor acumulación durante agosto no significa que el Banco Central haya dejado de comprar dólares, sino que redujo la velocidad a la que incorpora divisas al balance.

Cómo puede impactar en los argentinos

Para los consumidores y las empresas, la estrategia tiene un efecto principalmente cambiario. Si el dólar se mantiene estable, disminuye uno de los factores que pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios. El Gobierno apuesta a que una menor volatilidad cambiaria contribuya a consolidar la baja de las expectativas de inflación y permita sostener el proceso de desaceleración de los precios.

El costo de esta decisión es avanzar con mayor cautela en la acumulación de reservas. La discusión, por lo tanto, queda planteada entre fortalecer rápidamente el respaldo en dólares del BCRA o priorizar la estabilidad del mercado cambiario y de los precios.