El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a respaldar el rumbo económico de la gestión de Javier Milei y sostuvo que el país dejó atrás la etapa más compleja de la crisis. Durante una exposición ante empresarios, afirmó que los principales indicadores muestran una evolución favorable respecto de los primeros meses del actual gobierno.

“Lo peor ya pasó”, señaló el titular del Palacio de Hacienda al repasar datos vinculados con inflación, actividad económica, salarios y recaudación. Según planteó, la economía atraviesa una etapa de consolidación luego del proceso de ajuste implementado desde diciembre de 2023.

Caputo sostuvo que la inflación continúa descendiendo, que la actividad económica mantiene una tendencia positiva y que el empleo formal podría fortalecerse con las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno. Además, aseguró que la denominada “bomba” económica heredada fue desactivada sin recurrir a medidas como default, corralitos o confiscaciones de depósitos.

Durante su exposición también proyectó un aumento de las compras de divisas por parte del Banco Central y estimó que podrían ubicarse entre 17.000 y 24.000 millones de dólares, impulsadas por el crecimiento de las exportaciones y el ingreso de inversiones.

El ministro dedicó además parte de su discurso a cuestionar al kirchnerismo. En ese contexto afirmó que ese espacio político “no es una opción” para la sociedad y lanzó una definición sobre el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina”, expresó.

Caputo insistió en que el modelo económico oficial se apoya en inversión, competencia y exportaciones, y sostuvo que el país atraviesa un escenario diferente al de ciclos económicos anteriores. También señaló que sectores como energía tendrán un papel central en la generación futura de divisas.

Las declaraciones se produjeron en medio de una agenda económica donde el Gobierno busca consolidar expectativas positivas sobre la evolución de la actividad y reforzar la confianza de empresarios e inversores.