El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este miércoles una garantía de US$500 millones para la Argentina, que le permitirá al país acceder a hasta US$1.200 millones en financiamiento privado. Se trata del segundo aval obtenido por el Gobierno en menos de 48 horas, un día después de que el Banco Mundial aprobara garantías por US$2.000 millones, y forma parte de la estrategia oficial para fortalecer las reservas antes del vencimiento de deuda por US$4.400 millones previsto para el próximo 9 de julio.

Según el comunicado del organismo, la garantía es la primera que el BID otorga a la Argentina para respaldar reformas en materia de seguridad y justicia. El financiamiento está asociado al programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un conjunto de reformas orientadas a reducir la impunidad en delitos vinculados a organizaciones criminales, fortalecer la investigación criminal, mejorar la persecución penal y avanzar en la recuperación de activos de origen ilícito. El BID estima que el costo directo del crimen y la violencia en el país equivale al 3,9% del PBI, por encima del promedio regional.

La aprobación se enmarca en la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID y contempla un enfoque integral que incluye el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas federales de seguridad y los organismos de inteligencia criminal. El aval también busca contribuir a mejorar el acceso de Argentina a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La intención del BID de respaldar al país ya había sido anticipada en abril, y se materializó luego de que este martes el presidente del organismo, Ilan Goldfajn, se reuniera con el viceministro de Economía, José Luis Daza. Tras el encuentro, Goldfajn destacó en sus redes sociales los avances del país en estabilización macroeconómica y reafirmó el rol del BID como socio comprometido con Argentina. "Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID", escribió el economista israelo-brasileño.

Con estos dos avales asegurados en la misma semana, el Gobierno suma garantías por más de US$2.500 millones de organismos multilaterales, que le permitirán acceder a préstamos comerciales para reforzar las reservas del Banco Central en la previa a uno de los vencimientos de deuda más exigentes del año. La estrategia oficial apunta a que este respaldo financiero institucional facilite el regreso del país a los mercados internacionales de crédito en condiciones más favorables.