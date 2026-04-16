El escritor Nicolás Márquez, autor de “Milei, la revolución que nadie vio venir”, biografía del actual Presidente de la Argentina, lanzó duras críticas hacia el jefe de Gabinete Manuel Adorni, actualmente investigado por la justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En una entrevista con Infobae, Márquez sostuvo que Adorni “políticamente es un sujeto muerto, terminado” y solicitó un cambio de figuras dentro del oficialismo para preservar la credibilidad del gobierno.

El autor se refirió al reciente tuit en el que pidió la renuncia de Adorni, un mensaje que generó polémica debido a su cercanía histórica con la gestión oficial. “(El tuit) tiene que ver con una pulsión desesperada por la sangría diaria de votos que está perdiendo un gobierno al cual adhiero, al cual siento, al cual defiendo con el alma”, explicó.

Márquez advirtió que, en su opinión, el escenario político ha cambiado significativamente: “Un mes y medio atrás, Milei ganaba una reelección caminando y ahora todos los días aparecen encuestas que ponen de manifiesto un deterioro en la opinión pública visible, notorio, que cualquiera lo puede notar a título personal”.

“No me explico cómo puede ser que sigan sosteniendo a un personaje cuya credibilidad es nula de nulidad absoluta. Donde ya su reputación está en el subsuelo”, señaló el escritor.

Asimismo, aclaró que su evaluación es estrictamente política y no aborda la investigación judicial en curso. “Adorni políticamente es un sujeto muerto, terminado. Supongamos que es un hombre honorabilísimo, pero políticamente no sirve más, está terminado, está acabado”, reiteró.