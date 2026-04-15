La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. La información fue difundida este miércoles en el marco de una investigación judicial en curso.

Según precisó el fiscal federal Gerardo Pollicita, el grupo familiar voló en primera clase, con pasajes que tuvieron un costo individual de 1.450 dólares, lo que suma un total de 5.800 dólares.

Detalles del vuelo y escalas internacionales

De acuerdo a la investigación, el viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM. Los registros migratorios indican que el trayecto incluyó escalas en Perú y Ecuador antes de arribar a Aruba, una isla ubicada a unos 25 kilómetros al norte de la costa de Venezuela.

Alojamiento bajo investigación

El alojamiento aún no fue confirmado oficialmente. Sin embargo, la Justicia investiga si Adorni y su familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive cuyos costos rondan los 1.000 dólares por noche por persona.

Investigación por presunto enriquecimiento ilícito

El caso se enmarca en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es determinar si los gastos realizados durante el viaje al Caribe son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.

En ese contexto, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, con el fin de rastrear el origen de los fondos utilizados para financiar las vacaciones.