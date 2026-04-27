La relación entre la Argentina y el Reino Unido sumó un nuevo capítulo luego de que Nigel Farage, referente de la ultraderecha británica, confirmara su intención de viajar al país para reunirse con Javier Milei. El anuncio se produce en un contexto de alta sensibilidad diplomática, atravesado por la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y por recientes tensiones internacionales que involucran a Estados Unidos.

El dirigente del partido Reform UK aseguró que planea arribar a Buenos Aires en septiembre de 2026 con el objetivo de concretar un encuentro con el mandatario argentino. Si bien desde la Casa Rosada no hubo confirmación oficial, sus declaraciones generaron repercusiones inmediatas tanto en el plano político como mediático.

Farage, considerado un aliado ideológico de Milei, no evitó referirse a la cuestión Malvinas y fue contundente al afirmar que la soberanía “no es negociable”. En ese sentido, insistió en que el archipiélago “es y será británico”, una postura que choca de lleno con el reclamo histórico argentino y que añade tensión al posible encuentro bilateral.

El anuncio del viaje se da en paralelo a la polémica generada por una filtración del Pentágono, donde se mencionaba la posibilidad de que Donald Trump revise la postura estadounidense sobre las islas. Aunque no hubo confirmación oficial, el episodio provocó una reacción en cadena en Londres, con declaraciones del gobierno de Keir Starmer y de autoridades del Foreign Office.

Históricamente, Estados Unidos ha mantenido una posición de neutralidad en el conflicto, aunque reconoce el control británico de facto. Sin embargo, cualquier modificación en ese equilibrio podría tener consecuencias geopolíticas significativas, especialmente en un contexto global atravesado por conflictos como el de Medio Oriente y tensiones en zonas estratégicas como el Estrecho de Ormuz.

En la Argentina, el Gobierno reafirmó su postura sobre la soberanía, con Milei y el canciller Pablo Quirno expresando el reclamo en distintos ámbitos. No obstante, el posible encuentro con Farage introduce un matiz complejo, ya que combina afinidad ideológica con diferencias profundas en política exterior.

Por ahora, el viaje del dirigente británico no tiene agenda confirmada y resta saber si será recibido oficialmente. En un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión diplomática creciente, cualquier gesto o reunión podría tener impacto tanto en la política local como en las relaciones internacionales.