La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que el Gobierno tiene los votos necesarios para aprobar en el Senado la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027.

La afirmación llegó antes del tratamiento de la reforma electoral en una sesión que ya comenzó y en la que el oficialismo necesita alcanzar la mayoría requerida para avanzar con el proyecto.

“El Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección”, afirmó Bullrich al ingresar al Senado.

La legisladora agregó: “Ojalá en la Argentina se vote en un solo día en todas las provincias; ya en febrero comienzan las primeras elecciones”.

La definición de Bullrich supone un paso más en las negociaciones que La Libertad Avanza mantuvo durante los últimos días con bloques aliados y senadores provinciales para reunir los respaldos necesarios.

Sin embargo, la aprobación todavía deberá concretarse mediante la correspondiente votación en el recinto.

El Gobierno resignó la eliminación definitiva de las PASO

La reforma electoral atravesó diferentes modificaciones desde que el Poder Ejecutivo envió su propuesta original al Congreso al comienzo del período ordinario de 2026.

La intención inicial del Gobierno era eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La falta de consensos suficientes llevó al oficialismo a reducir el alcance de la iniciativa y negociar, en cambio, su suspensión para el proceso electoral de 2027.

La Libertad Avanza llegó a la sesión con 21 senadores propios y durante las negociaciones previas buscó sumar respaldos de la UCR, el PRO y diferentes representantes provinciales.

Entre quienes aparecían dispuestos a acompañar la suspensión se encuentra la senadora neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

Bullrich aseguró ahora que ese trabajo parlamentario permitió reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa. La definición efectiva, sin embargo, quedará determinada por el resultado de la votación.

La Ley de Ludopatía, otro de los temas centrales

La Cámara alta también tiene previsto tratar durante la jornada el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

La iniciativa establece restricciones sobre la publicidad y promoción de los juegos de azar y las apuestas digitales, además de incorporar mecanismos destinados a impedir el acceso de menores de edad a esas plataformas.

El proyecto también contempla sanciones contra la explotación ilegal de sistemas de apuestas.

Con la sesión en marcha, el oficialismo concentra ahora su atención en convertir en votos efectivos los respaldos que Bullrich dio por asegurados para suspender las PASO durante el calendario electoral de 2027.